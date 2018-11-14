﻿ Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина

15.11.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В преддверии празднования 1000-летия Бреста в городе особое внимание уделяется на высадку деревьев и зеленых насаждений. Во-первых, клены, липы, каштаны и рябины выгодно украсят наш город, во-вторых, сделают его более чистым.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60645.php

Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина

В конце ноября 2018 года администрация Ленинского района подведет итоги традиционного смотра-конкурса по комплексному благоустройству территорий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60645.php

Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина

В период месячника по благоустройству коллективами учреждений образования администрации Ленинского района было высажено 51 дерево, 404 кустарника. На территории детских домов семейного типа на улице Высоковская разбит сад.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60645.php

Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина

Площадь Ленина сегодня выглядит почти также как и на фотографиях 30-40-х годов, когда архитектурный ансамбль начал формироваться. Такие же маленькие елочки, клумбы, разбитые в границах площади. В ходе благоустройства работники ПКУП «Коммунальник» к вечнозеленым елям добавят 600 кустов самшита, 350 шт. барбариса, 470 шт. бирючины, 30 кустов бересклета. Такой дизайнерский подход к благоустройству ландшафта площади придаст ей новый облик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60645.php

Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина

Всего «Коммунальником» планируется высадить более 22 тысяч саженцев. Процесс озеленения будет продолжаться при участии общественных организаций, трудовых коллективов и неравнодушных граждан нашего города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60645.php

Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии празднования 1000-летия Бреста в городе особое внимание уделяется на высадку деревьев и зеленых насаждений. Во-первых, клены, липы, каштаны и рябины...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайские рабочие – ушли. Завод в Светлогорске приостановил работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика