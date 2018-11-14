Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина

В преддверии празднования 1000-летия Бреста в городе особое внимание уделяется на высадку деревьев и зеленых насаждений. Во-первых, клены, липы, каштаны и рябины выгодно украсят наш город, во-вторых, сделают его более чистым.



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В конце ноября 2018 года администрация Ленинского района подведет итоги традиционного смотра-конкурса по комплексному благоустройству территорий.



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В период месячника по благоустройству коллективами учреждений образования администрации Ленинского района было высажено 51 дерево, 404 кустарника. На территории детских домов семейного типа на улице Высоковская разбит сад.



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Площадь Ленина сегодня выглядит почти также как и на фотографиях 30-40-х годов, когда архитектурный ансамбль начал формироваться. Такие же маленькие елочки, клумбы, разбитые в границах площади. В ходе благоустройства работники ПКУП «Коммунальник» к вечнозеленым елям добавят 600 кустов самшита, 350 шт. барбариса, 470 шт. бирючины, 30 кустов бересклета. Такой дизайнерский подход к благоустройству ландшафта площади придаст ей новый облик.



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Всего «Коммунальником» планируется высадить более 22 тысяч саженцев. Процесс озеленения будет продолжаться при участии общественных организаций, трудовых коллективов и неравнодушных граждан нашего города.



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