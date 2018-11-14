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Как проходит озеленение Бреста: на примере пл. Ленина
15.11.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
В преддверии празднования 1000-летия Бреста в городе особое внимание уделяется на высадку деревьев и зеленых насаждений. Во-первых, клены, липы, каштаны и рябины выгодно украсят наш город, во-вторых, сделают его более чистым.
В конце ноября 2018 года администрация Ленинского района подведет итоги традиционного смотра-конкурса по комплексному благоустройству территорий.
В период месячника по благоустройству коллективами учреждений образования администрации Ленинского района было высажено 51 дерево, 404 кустарника. На территории детских домов семейного типа на улице Высоковская разбит сад.
Площадь Ленина сегодня выглядит почти также как и на фотографиях 30-40-х годов, когда архитектурный ансамбль начал формироваться. Такие же маленькие елочки, клумбы, разбитые в границах площади. В ходе благоустройства работники ПКУП «Коммунальник» к вечнозеленым елям добавят 600 кустов самшита, 350 шт. барбариса, 470 шт. бирючины, 30 кустов бересклета. Такой дизайнерский подход к благоустройству ландшафта площади придаст ей новый облик.
Всего «Коммунальником» планируется высадить более 22 тысяч саженцев. Процесс озеленения будет продолжаться при участии общественных организаций, трудовых коллективов и неравнодушных граждан нашего города.
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В преддверии празднования 1000-летия Бреста в городе особое внимание уделяется на высадку деревьев и зеленых насаждений. Во-первых, клены, липы, каштаны и рябины...
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