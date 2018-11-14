Лукашенко предложил Иркутску белорусскую технику и рабочие руки

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На встрече с губернатором Иркутской области президент перечислил перспективные направления сотрудничества с Беларусью.

Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью и реализации новых совместных проектов. Об этом 15 ноября заявил Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко.

Глава государства констатировал, что за два года, прошедших после предыдущего визита губернатора в Беларусь, взаимный товарооборот вырос.

Сейчас в этом промышленно развитом регионе востребованы белорусские автобусы и БелАЗы. Лукашенко пригласил Сергея Левченко посетить предприятия «Белкоммунмаш" и "Штадлер Минск", чтобы познакомиться с их экологически чистой продукцией. «Россия - богатая на углеводороды страна, но мир движется в направлении чистой продукции. И Россия в этом плане не на последнем месте", - сказал президент.

Еже одним перспективным направлением сотрудничества Лукашенко назвал переработку деловой древесины и реализацию взаимовыгодных проектов в этой сфере с использованием лесозаготовительных комплексов «Амкодор».

Кроме того, президент считает важным развитие кооперации с Иркутской областью. В качестве примера он привел создание сборочного завода "Могилевлифтмаш-Усолье".

Лукашенко сообщил, что белорусские авиаторы выразили желание приобрести самолеты МС-21, которые планирует выпускать Иркутский авиационный завод. Со своей стороны, Беларусь могла бы предложить сотрудничество с соответствующими предприятиями и авиаремонтным заводом, новые производственные мощности которого расположились вблизи Национального аэропорта Минск.

Президент подчеркнул также, что Беларусь и Иркутская область имеют хорошие перспективы для сотрудничества в области АПК. Он добавил, что успешный пример сотрудничества в АПК у Беларуси есть даже с Сахалином. "Если мы уж там смогли создать комплекс с производством до 10 тыс. т молока и земли подобрали, какие надо… Оказывается, и Сахалин для этого подходит. Так в Иркутской области и Господь велел", - уверен президент.

Лукашенко отметил, что в Иркутской области реализуется большая жилищная программа, в связи с чем белорусы могли бы принять участие в реализации проектов. Президент подчеркнул готовность белорусской стороны проектировать и строить под ключ как жилые дома, так и объекты физкультуры и спорта.