Верните суточные! Упростится ли процедура получения командировочных выплат?

Часть работников, которые по долгу службы часто бывают в командировках, критикуют власти за размер выплат и множество бюрократических издержек. О том, сколько суточных полагается работнику при командировке по Беларуси или за границу, а также каких перемен можно ждать в процедуре их выплаты, - в материале «АиФ».

ПО ЗАКОНУ

Согласно ст. 91 Трудового кодекса служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы.

Допускается направление в служебную командировку на период до 30 календарных дней. Если нанимателем запланирована более длительная поездка, то на нее необходимо согласие работника.

По действующим правилам проезд до места командировки и места для отдыха оплачивает предприятие после представления официальных документов, подтверждающих стоимость билета и бронирования гостиницы. На покрытие иных расходов в поездке также предусмотрена выплата суточных.

КРИТИКА

На заседании Совета по развитию предпринимательства существующим порядком выплат командировочных возмутился первый вице-премьер Беларуси Александр ТУРЧИН, который дал Минфину поручение кардинально упростить алгоритм выплаты суточных.

- Я с удивлением узнал, что в командировках у нас осталось все как было. Вот я недавно был в командировке в Москве. По привычке достал использованный посадочный талон, порвал на две части и хотел выбросить в мусорку. Хорошо, что помощник успел его перехватить: «Как же вам оплатят билет на самолет?» Послушайте, но ведь оплата прошла по «безналу», есть штамп в паспорте и так далее. Те же суточные. Завтрак - минус 30% командировочных, обед - минус 70%. Какие-то странные подходы неизвестно для каких целей предусмотрены.

В командировку! Какие расходы возместят работнику Подробнее

А сколько возбуждается уголовных дел по этому поводу! Например, водителю дали командировочные, он поехал, ночевал в кабине машины, а в гостинице взял «цетлик» о том, что там переночевал. Провели по бухгалтерии. Затем приходят правоохранительные органы, возбуждается уголовное дело, мол, мошенничество. Зачем это делается? Отдайте вы ему эти $100, пусть где хочет, там и спит. Сколько последствий несут эти странные нормы, просто диву даешься.

Первый вице-премьер пообещал приложить максимум усилий, чтобы в части командировочных «все было просто и понятно».

ВЫПЛАТЫ

Размер суточных для командировок по Беларуси относительно небольшой. В последний раз они были незначительно увеличены в 2016 году. Так, за проживание вне места жительства (пребывания) при многодневных командировках выплата составляет 7 руб. в сутки, а при однодневных командировках и командировках в другую местность, находящуюся на незначительном расстоянии, - 3,5 руб. Если работник не представит подлинных документов о расходах по съему жилья, стоимость проживания будет возмещаться исходя из размера 2,5 руб. в сутки.

Решение об увеличении суточных принимают представители Министерства финансов. Обычно они рассчитываются исходя из возможностей бюджета государства, а также на основании оценок специалистов в области финансов.

Гораздо внушительнее размеры суточных и нормы расходов по съему жилья при отправлении в заграничную командировку. Самые большие выплаты предусмотрены тем, кто уезжает в некоторые африканские страны, например, в Сенегал, Нигерию, Анголу, а также в Венесуэлу, Гонконг, Ирак, Экваториальную Гвинею.

К примеру, суточные для командировок в Россию для тех, кто не работает в загранучреждениях, составляют $30, оплата съема жилья - до $140 в Москве и Санкт-Петербурге, до $120 - в остальной части страны. Суточные для поездки в Украину равны $40, оплата съема жилья в Киеве - до $120, в Одессе и Львове - до $110, в остальной части страны - до $90.

Суточные для командировки в Литву для тех, кто не работает в загранучреждениях, составляют до 30 евро, предельная норма расходов по съему жилья в Вильнюсе равна 140 евро, в Каунасе и Клайпеде - 90 евро. Для остальных населенных пунктов страны эта норма составляет до 70 евро. В Латвии суточные составляют 26 евро, аренда жилья в Риге или Вентспилсе - до 110 евро, в других городах - до 70 евро. Суточные в Польше составляют 50 евро, на съем жилья в этой стране выделяют до 150 евро.