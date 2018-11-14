Кеннет БРОКМАН: «После аварии на ЧАЭС я помогал в ликвидации последствий»

Кинематографисты не раз пытались изобразить мир, переживший ядерную катастрофу. И, хотя навязчивого морализаторства никто не любит, посыл у блокбастеров всегда один: «Люди, одумайтесь, пока не поздно! Иначе, если будете действовать бездумно, сотрете все живое с лица земли и поставите крест на роде человеческом!»

Лауреат Нобелевской премии мира, американский физик-ядерщик Кеннет БРОКМАН имеет внушительный послужной список, и некоторые моменты его биографии наверняка хорошо бы «вписались» в образ киношного спасителя человечества. Премию Брокман получил в 2005 году в составе команды МАГАТЭ как директор по безопасности ядерных установок «за меры по предотвращению использования атомной энергии в военных целях и по обеспечению ее применения в мирных целях в максимально безопасных условиях».

Именно этот ученый посвятил почти 40 лет разработке защитной системы от атомных катастроф.

- В США насчитывается порядка 104 атомных станций, а также более 10 тыс. малых атомных сооружений, - рассказал Кеннет Брокман во время своего недавнего визита в Минск, где выступал с лекциями. - За все время моей работы ни на одном из объектов, за которые я был ответственен, не случалось аварий. (При этом Кеннет пошутил, что таким образом хвалится. - Прим.) Мне могли позвонить в любое время дня и ночи - в том числе в два или четыре часа утра. Даже на Рождество! Моя жена сетовала, что она замужем за «Атомнадзором»! Я хотел бы обратить внимание на то, что технические проблемы можно решить. Однако главное - это реакция людей на происходящее, понимание того, как может измениться их жизнь после этого! После трагедии им приходится ежедневно жить с тем, что случилось, решать возникшие проблемы - это нелегко…

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Эхо Чернобыля

Не понаслышке Кеннет Брокман знает и о Чернобыльской трагедии 1986 года.

- После взрыва на ЧАЭС я три года работал в Украине в составе команды, которая была направлена в СССР, чтобы помочь в ликвидации последствий аварии, - рассказывает физик-ядерщик. - Помню, как мы были в гостях у оператора, который работал в ту ночь, когда произошел взрыв на АЭС. Перед ним и его женой стоял сложный выбор: рожать детей или нет. Они не рискнули.

К сожалению, последствия Чернобыльской аварии сохраняются до сих пор. И в вашей стране с ними тоже сталкиваются: речь о загрязненных территориях.

Конечно, взрыв на ЧАЭС - страшная трагедия. Единственное, что я могу сказать: слава богу, что это не произошло раньше. Почему? Потому что руководство страны никогда до этого с такими проблемами не сталкивалось, и оно реагировало на то, что произошло.

Нормы безопасности

- Когда я работал в МАГАТЭ, в мои обязанности входили посещение атомных станций во всем мире и проверка соблюдения норм безопасности при строительстве, - продолжает Кеннет Брокман. - В зоне ответственности нашей команды также было реагирование на чрезвычайные ситуации, если где-нибудь происходили катастрофы. Например, когда в 90-х в Иране возобновили строительство АЭС, в стране совсем недавно закончились военные действия. Перед глазами стоит картина: мы едем по дороге, ведущей к атомной станции, а везде противотанковые заграждения, и их с каждым метром все больше. Жутко…

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Библия и наука

Сегодня Кеннет Брокман занимается благотворительностью, ездит по миру с лекциями.

- С одной стороны, я человек науки, но у меня есть и другая сторона медали, как и у Франциска Скорины, - признается ученый. - Я - человек веры. Многие люди меня спрашивают: «Как это можно совмещать - быть ученым и верующим?» Я вам лучше расскажу одну историю. У меня 8 внучек и 1 внук (мальчик родился первым). И вот седьмая внучка появилась на свет весом 630 граммов - она умещалась у меня на ладони. Когда я смотрел на это хрупкое существо, был поражен тайной сотворения человека. Как можно было создать это чудо? Как в это можно поверить? Каждый сам должен ответить на этот вопрос.