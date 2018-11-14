Кореличский райЦГЭ: От гриппа есть спасение

С сентября в районе проходит вакцинация против гриппа. На 12 ноября привито 29,57% населения района. Для создания полноценного популяционного иммунитета, препятствующего распространению вируса гриппа, необходимо достижение и дальнейшее поддержание не менее 40% уровня охвата профилактическими прививками населения.





Почему важно быть защищенным именно от гриппа?

Грипп коварен, передается легко и просто: при разговоре, кашле, чихании. Грипп очень опасен осложнениями, которые развиваются через 9-14 дней после заболевания. Наиболее частые осложнения — это бактериальная пневмония, средний отит, обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, легких, эндокринных заболеваний, на 2 и 3 месяцах беременности грипп может привести к выкидышам и мертворождению. У лиц старше 60 лет средняя частота осложнений составляет 73%.

Поэтому лучший способ защиты от этого заболевания — ежегодная вакцинация, особенно для лиц из групп риска: дети с 6 месяцев и старше, лица старше 65 лет, взрослые и дети с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами, беременные, медицинский персонал, работники сферы бытового обслуживания, торговли и общественного питания, учреждений образования, работники птицеперерабатывающих предприятий и др.

Факторы, говорящие в пользу вакцинации против гриппа

⧆ У всех привитых формируются защитные титры антител против всех трех вариантов вируса гриппа, актуальных для предстоящего сезона.

⧆ 70-98% из 100 вакцинированных людей не заболеют гриппом. Остальные могут заболеть, но в легкой форме, без осложнений и летального исхода.

⧆ 25-30 человек из 100 привитых будут защищены не только от гриппа, но и от ОРВИ.

Где можно привиться от гриппа?

Привиться против гриппа можно в лечебных учреждениях по месту жительства, ежедневно с 8.00 до 18.00 в рабочие дни. Контактные телефоны по вопросам иммунизации: 2-19-75, 2-25-12, 2-17-32.

Александр ГЕРМАНЮК,

главный врач ГУ «Кореличский райЦГЭ»