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Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями
Новости Беларуси. Минск готов следовать всем договоренностям, достигнутым между Беларусью и Египтом. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече со спикером парламента Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основе плодотворных отношений двух стран – экономические интересы. В последние несколько лет динамично развивается взаимная торговля. За 9 месяцев 2018 года товарооборот возрос почти до 80 миллионов долларов. В Египте знают нашу металлопродукцию, калийные удобрения, шины, запчасти, молочные продукты.
Мы покупаем свежие овощи и фрукты, чай, продукцию легкой промышленности. Традиционно, акцент делается на кооперацию. Так, прорабатываются вопросы создания в Египте сборочных производств наших комбайнов, сельхозтехники, электробусов. Уже сегодня в Арабской Республике работают белорусский торговый дом и совместное сборочное производство «МАЗ».
Взаимоотношения между странами имеют прочный политический фундамент. В 2017 году Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Каир. Во время переговоров на высшем уровне были подписаны документы, которые придали новый импульс межгосударственному диалогу. Дипломатическим отношениям Беларуси и Египта более четверти века, но это первый в истории межпарламентский визит делегации Арабской Республики в Минск.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень высоко ценим ту роль, которую снова играет Египет на Востоке, в том неспокойном регионе. Мы очень внимательно наблюдаем за последним конфликтом на палестинских землях, и та роль, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной.
Я прошу вас передать мои самые добрые слова президенту Египта. Мы готовы принять его в Беларуси в любое удобное для него время, чтобы он мог ближе познакомиться с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами.
Визит египетских парламентариев пятидневный. С акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Гости посетят ведущие предприятия страны.
Парламентская делегация из Египта приняла участие в церемонии памяти. Венок к обелиску на площади Победы и цветы к Вечному огню гости возложили в сопровождении роты почётного караула.
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Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями
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Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями
Новости Беларуси. Минск готов следовать всем договоренностям, достигнутым между Беларусью и Египтом. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече со...
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