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Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

15.11.2018 14:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск готов следовать всем договоренностям, достигнутым между Беларусью и Египтом. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече со спикером парламента Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

В основе плодотворных отношений двух стран – экономические интересы. В последние несколько лет динамично развивается взаимная торговля. За 9 месяцев 2018 года товарооборот возрос почти до 80 миллионов долларов. В Египте знают нашу металлопродукцию, калийные удобрения, шины, запчасти, молочные продукты.

Мы покупаем свежие овощи и фрукты, чай, продукцию легкой промышленности. Традиционно, акцент делается на кооперацию. Так, прорабатываются вопросы создания в Египте сборочных производств наших комбайнов, сельхозтехники, электробусов. Уже сегодня в Арабской Республике работают белорусский торговый дом и совместное сборочное производство «МАЗ».

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

Взаимоотношения между странами имеют прочный политический фундамент. В 2017 году Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Каир. Во время переговоров на высшем уровне были подписаны документы, которые придали новый импульс межгосударственному диалогу. Дипломатическим отношениям Беларуси и Египта более четверти века, но это первый в истории межпарламентский визит делегации Арабской Республики в Минск.

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важный ваш визит. Очень хорошо, что вы приехали к нам, вы ближе познакомитесь со страной, обычаями, нашими возможностями. Это важно, потому что мы уделяем очень большое внимание, отводим большое место в сотрудничестве между Беларусью и Египтом в контексте наших международных отношений.

Мы очень высоко ценим ту роль, которую снова играет Египет на Востоке, в том неспокойном регионе. Мы очень внимательно наблюдаем за последним конфликтом на палестинских землях, и та роль, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной.

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

В последний визит, который был совершен нашей государственной делегацией в Египет, нам удалось о многом договориться. Мы имеем план действий, как принято говорить дорожную карту развития наших отношений. Я хочу вас заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте.

Я прошу вас передать мои самые добрые слова президенту Египта. Мы готовы принять его в Беларуси в любое удобное для него время, чтобы он мог ближе познакомиться с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами.

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

Визит египетских парламентариев пятидневный. С акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Гости посетят ведущие предприятия страны.

Парламентская делегация из Египта приняла участие в церемонии памяти. Венок к обелиску на площади Победы и цветы к Вечному огню гости возложили в сопровождении роты почётного караула.

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями
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Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск готов следовать всем договоренностям, достигнутым между Беларусью и Египтом. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 ноября на встрече со...
 
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