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В Брестской области при столкновении с поездом погиб мужчина
Новости Беларуси. 14 ноября в 17:50 на станции Янов-Полесский под колёса поезда попал человек.
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Выясняются детали случившегося. Задержки движения поездов не было. Проводится проверка.
Осенью 2018 года в Заславле местного жителя сбил поезд.
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Новости Беларуси. 14 ноября в 17:50 на станции Янов-Полесский под колёса поезда попал человек. Как сообщается в пресс-службе МВД, перед товарняком Брест – Лунинец...
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