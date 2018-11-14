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В Брестской области при столкновении с поездом погиб мужчина

15.11.2018 13:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 ноября в 17:50 на станции Янов-Полесский под колёса поезда попал человек.  

Как сообщается в пресс-службе МВД, перед товарняком Брест – Лунинец оказался 57-летний гражданин. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мужчина погиб.  

Выясняются детали случившегося. Задержки движения поездов не было. Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Заславле местного жителя сбил поезд. 

Пострадавший получил смертельные травмы – подробности здесь.  
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 ноября в 17:50 на станции Янов-Полесский под колёса поезда попал человек.   Как сообщается в пресс-службе МВД, перед товарняком Брест – Лунинец...
 
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