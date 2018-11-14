ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза

15.11.2018 13:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон для семейного фото, которое было сделано в честь 70-летия принца Чарльза, повторила образ своей знаменитой свекрови – принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза

По информации Express, темно-синее платье в горошек, которое супруга принца Уильяма выбрала для фото, похоже на наряд принцессы Дианы. Похожее темно-синее платье с белым воротником она надевала в 1985 году.

В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми

Интернет-пользователи считают, что таким образом Кейт Миддлтон отдала дань уважения матери супруга. К тому же Миддлтон часто подражает стилю Дианы.

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза
Фото: Getty Images (Tim Graham)

Например, для выписки из больницы после рождения третьего ребенка Кейт выбрала красное платье с белым воротником, в похожем из роддома выписывалась и принцесса Диана после рождения принца Гарри в 1984 году.

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет (смотрите здесь).
Новости по теме

10 лучших образов Меган Маркл после новости о её беременности

В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми

Помощница Меган Маркл уволилась через полгода после королевской свадьбы

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет

Модный конфуз. Меган Маркл забыла снять ценник с платья и появилась на публике

Официально: Меган Маркл ждёт первенца

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест

От гостей и платья до праздничного торта. Что известно о свадьбе внучки Елизаветы II принцессы Евгении
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь

Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Кейт Миддлтон для семейного фото, которое было сделано в честь 70-летия принца Чарльза, повторила образ своей знаменитой свекрови –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сроки снова переносятся. Когда достроят самый большой в Беларуси ТРЦ возле Дворца независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика