|
Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза
Новости Великобритании. Кейт Миддлтон для семейного фото, которое было сделано в честь 70-летия принца Чарльза, повторила образ своей знаменитой свекрови – принцессы Дианы.
По
Интернет-пользователи считают, что таким образом Кейт Миддлтон отдала дань уважения матери супруга. К тому же Миддлтон часто подражает стилю Дианы.
Например, для выписки из больницы после рождения третьего ребенка Кейт выбрала красное платье с белым воротником, в похожем из роддома выписывалась и принцесса Диана после рождения принца Гарри в 1984 году.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями
На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей
Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек
В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь
Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками
Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева
Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября
15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Кейт Миддлтон для семейного фото, которое было сделано в честь 70-летия принца Чарльза, повторила образ своей знаменитой свекрови –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)