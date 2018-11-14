ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана

15.11.2018 13:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Футбольный матч Люксембург – Беларусь под угрозой переноса из-за сильного тумана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана

Напомним, 15 ноября на стадионе «Жози Бартель» запланирован поединок Лиги наций УЕФА. Должны встретиться сборные Люксембурга и Беларуси, начало дуэли в 22.45 по белорусскому времени.

Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана

Если все же команды выйдут на поле, то эта игра станет 12-й в истории противостояний этих национальных сборных.
Новости по теме

Сборная Беларуси по футболу готовится к матчам в Лиге наций УЕФА

«Беларусбанк – высшая лига». ФК «Витебск» обыграл «Ислочь» и вернулся на 3-е место в турнирной таблице

Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». «Смолевичи» и «Гомель» сыграли вничью

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

Неделя спорта за 21.10.2018
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь

Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

Все новости
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Футбольный матч Люксембург – Беларусь под угрозой переноса из-за сильного тумана, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, 15 ноября на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые популярные женские автомобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика