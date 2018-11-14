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Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана
Новости Беларуси. Футбольный матч Люксембург – Беларусь под угрозой переноса из-за сильного тумана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, 15 ноября на стадионе «Жози Бартель» запланирован поединок Лиги наций УЕФА. Должны встретиться сборные Люксембурга и Беларуси, начало дуэли в 22.45 по белорусскому времени.
Если все же команды выйдут на поле, то эта игра станет 12-й в истории противостояний этих национальных сборных.
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Новости Беларуси. Футбольный матч Люксембург – Беларусь под угрозой переноса из-за сильного тумана, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, 15 ноября на...
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