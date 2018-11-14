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Названы самые популярные женские автомобили

15.11.2018 13:13 — Разное | СТВ  
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Новости России. Стало известно, какие автомобили предпочитают женщины. В исследовании, предоведенном популярным российским сервисом по продажам, были проанализированы интересы 970 тысяч человек.  

Также авторы исследования сравнили, насколько часто женщины выбирают тот или иной автомобиль в сравнении с мужчинами.    

Первое место – Kia Picanto (в 2,8 раза). Южнокорейская малолитражная легковушка, занимает шестое место из десяти среди лучших городских машин. Первое поколение было представлено в 2003 году, в 2011 – второе, в 2017 – третье.  

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/kiamelakafirdaus  

Второе место – Chevrolet Spark/Daewoo Matiz (2,7). Малолитражный городской автомобиль. Разработан и выпускается южнокорейским подразделением General Motors (Daewoo), а также другими автозаводами по лицензии. Есть четыре поколения этой легковушки, последнее было представлено в 2015 году.     

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/nbcused  

Третье место – Nissan Juke (2,5). Японский мини-кроссовер, в продаже появился в 2010 году. Производится в Великобритании и Японии.    

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/thatyellowjuke  

Четвёртое место – Peugeot 207 (2,5). Малый семейный французский автомобиль. Он был представлен в начале 2006 года и сразу стал машиной года в Испании. В следующем году в аналогичной номинации победил в Украине. В 2008 году был признан лучшей импортной машиной в Японии и стал самым продаваемым автомобилем Европы в своём сегменте. С 2012 года не выпускается, его заменил Peugeot 208.  

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/peugeot207modifiye  

Пятое место – Lifan Smily (2,3). Китайская городская субкомпактная легковушка была представлена в 2008 году. В 2012 году эта машина стала самой продаваемой в России, сравнительно других китайских автомобилей.        

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/bliss_car  

Шестое место – Chery Kimo (2,3). Ещё одна китайская субкомпактная машина.    

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/tmpavto  

Седьмое место – Citroen C3 (2). Субкомпактный французский автомобиль, выпускается с 2002 года. Второе поколение было представлено в 2009 году, третье – в 2016. Машина имеет множество вариантов расцветок, есть различные модификации, в том числе версия кабриолета.     

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/semiramotautomotores  

Восьмое место – Opel Corsa (2). Немецкая субкомпактная машина, выпускается General Motors с 1982 года. Эта модель является одной из самых продаваемых среди автомобилей Opel, также входит в десятку самых продаваемых автомобилей Европы. Всего есть пять поколений машины, последнее было представлено в конце 2014 года.  

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/82motors  

Девятое место – Peugeot 308 (1,9). Французский автомобиль малого класса. Выпускается с 2007 года, с 2013 года производится второе поколение.  

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/autoexposrl  

Десятое место – Renault Sandero (1,9). Субкомпактный французский автомобиль, выпускается с 2007 года. В 2010 году была выпущена версия внедорожника. В 2012 году было представлено второе поколение.  

Названы самые популярные женские автомобили
Фото: instagram.com/leospaautomoveis  

Что касается пожеланий женщин относительно цвета автомобилей, то наибольшей популярностью пользуются розовый и оранжевый цвета. Самым непривлекательным цветом оказался сиреневый.  

Летом 2018 года пара из Австрии путешествовала по Беларуси на ретро-автомобиле.  

«Все, когда видят машину, улыбаются широко. Некоторые за фото даже дают монетки» (здесь подробнее).  
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Новости России. Стало известно, какие автомобили предпочитают женщины. В исследовании, предоведенном популярным российским сервисом по продажам, были...
 
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