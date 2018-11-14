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Названы самые популярные женские автомобили
Новости России. Стало известно, какие автомобили предпочитают женщины. В исследовании, предоведенном популярным российским сервисом по продажам, были проанализированы интересы 970 тысяч человек.
Также авторы исследования сравнили, насколько часто женщины выбирают тот или иной автомобиль в сравнении с мужчинами.
Первое место – Kia Picanto (в 2,8 раза). Южнокорейская малолитражная легковушка, занимает шестое место из десяти среди лучших городских машин. Первое поколение было представлено в 2003 году, в 2011 – второе, в 2017 – третье.
Второе место – Chevrolet Spark/Daewoo Matiz (2,7). Малолитражный городской автомобиль. Разработан и выпускается южнокорейским подразделением General Motors (Daewoo), а также другими автозаводами по лицензии. Есть четыре поколения этой легковушки, последнее было представлено в 2015 году.
Третье место – Nissan Juke (2,5). Японский мини-кроссовер, в продаже появился в 2010 году. Производится в Великобритании и Японии.
Четвёртое место – Peugeot 207 (2,5). Малый семейный французский автомобиль. Он был представлен в начале 2006 года и сразу стал машиной года в Испании. В следующем году в аналогичной номинации победил в Украине. В 2008 году был признан лучшей импортной машиной в Японии и стал самым продаваемым автомобилем Европы в своём сегменте. С 2012 года не выпускается, его заменил Peugeot 208.
Пятое место – Lifan Smily (2,3). Китайская городская субкомпактная легковушка была представлена в 2008 году. В 2012 году эта машина стала самой продаваемой в России, сравнительно других китайских автомобилей.
Шестое место – Chery Kimo (2,3). Ещё одна китайская субкомпактная машина.
Седьмое место – Citroen C3 (2). Субкомпактный французский автомобиль, выпускается с 2002 года. Второе поколение было представлено в 2009 году, третье – в 2016. Машина имеет множество вариантов расцветок, есть различные модификации, в том числе версия кабриолета.
Восьмое место – Opel Corsa (2). Немецкая субкомпактная машина, выпускается General Motors с 1982 года. Эта модель является одной из самых продаваемых среди автомобилей Opel, также входит в десятку самых продаваемых автомобилей Европы. Всего есть пять поколений машины, последнее было представлено в конце 2014 года.
Девятое место – Peugeot 308 (1,9). Французский автомобиль малого класса. Выпускается с 2007 года, с 2013 года производится второе поколение.
Десятое место – Renault Sandero (1,9). Субкомпактный французский автомобиль, выпускается с 2007 года. В 2010 году была выпущена версия внедорожника. В 2012 году было представлено второе поколение.
Что касается пожеланий женщин относительно цвета автомобилей, то наибольшей популярностью пользуются розовый и оранжевый цвета. Самым непривлекательным цветом оказался сиреневый.
Летом 2018 года пара из Австрии путешествовала по Беларуси на ретро-автомобиле.
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Новости России. Стало известно, какие автомобили предпочитают женщины. В исследовании, предоведенном популярным российским сервисом по продажам, были...
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