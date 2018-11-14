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Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной
Новости России. Максим Галкин в интервью рассказал о своей супруге – Алле Пугачевой.
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Максим Галкин:
На вопросы о разнице в возрасте Максим Галкин рассказал, что не обращает на это внимание, потому что такие разговоры длятся уже 17 лет – с того момента, как пара стала жить вместе.
«Я люблю одного человека. Мне было 25, ей – 52. У нас разница – 27 лет. Я влюбился в Аллу – мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая. Вот и все. И нам хорошо вместе. Дети могли появиться только в любви, неважно – это суррогатное материнство или что-то другое. Поэтому я не понимаю всех этих вопросов».
По словам Максима Галкина во многих моментах у Аллы Пугачевой другой взягляд на происходящее.
«Практически все, что касается занудства – это я, поэтому она всегда говорит, что я – пенсионер, а она – молодая».
Юморист отметил, что надеется, что у него будет всегда одна жена, которая есть сейчас.
Максим Галкин также рассказал, что в их семье никогда не было мыслей о разводе.
«Мы поссорились на один день в последний раз – лет 15 назад».
Артист рассказал, что его супруга очень вкусно готовит.
«Она очень вкусно готовит. Лучшее блюда – утка с абрикосами – это фантастическое что-то».
Ну и напоследок Галкин сказал, что если бы перед ним стал выбор – семья или карьера – он бы сделал его не задумываясь.
«Самое главное – это семья. Я обожаю выступать, но я никогда не относился к этому, как к единственному, что у меня есть в жизни, поэтому я говорю, что когда мне надоест – я уйду. Я не настаиваю на своем присутствии на сцене».
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Новости России. Максим Галкин в интервью рассказал о своей супруге – Алле Пугачевой. В беседе с рэпером Бастой в шоу «GAZLIVE», Максим Галкин ответил на вопросы о...
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