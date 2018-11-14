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Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной

15.11.2018 13:08 — Разное | СТВ  
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Новости России. Максим Галкин в интервью рассказал о своей супруге – Алле Пугачевой.

В беседе с рэпером Бастой в шоу «GAZLIVE», Максим Галкин ответил на вопросы о жизни с Аллой Пугачевой, о семье, ссорах и домашних обязанностях. Также артист назвал размер пенсии супруги.

Максим Галкин:
Сейчас ты упадешь – 2 тысячи (российских – прим. ред.) рублей была пенсия. У Леонтьева на тот момент – это лет 10 назад мы обнаружили – была 10 тысяч (российских рублей – прим. ред.). Он оформил себя как балетный. Я в семье рабочая лошадка, поэтому нормально все – мы не переживаем.

Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной
Фото: instagram.com/maxgalkinru

На вопросы о разнице в возрасте Максим Галкин рассказал, что не обращает на это внимание, потому что такие разговоры длятся уже 17 лет – с того момента, как пара стала жить вместе.

«Я люблю одного человека. Мне было 25, ей – 52. У нас разница – 27 лет. Я влюбился в Аллу – мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая. Вот и все. И нам хорошо вместе. Дети могли появиться только в любви, неважно – это суррогатное материнство или что-то другое. Поэтому я не понимаю всех этих вопросов».

Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной
Фото: instagram.com/maxgalkinru

По словам Максима Галкина во многих моментах у Аллы Пугачевой другой взягляд на происходящее.

«Практически все, что касается занудства – это я, поэтому она всегда говорит, что я – пенсионер, а она – молодая».

Алла Пугачева – рок-звезда. Неожиданный образ 69-летней певицы удивил поклонников (смотрите здесь). 

Юморист отметил, что надеется, что у него будет всегда одна жена, которая есть сейчас.

Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин также рассказал, что в их семье никогда не было мыслей о разводе.

«Мы поссорились на один день в последний раз – лет 15 назад».

Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист рассказал, что его супруга очень вкусно готовит.

«Она очень вкусно готовит. Лучшее блюда – утка с абрикосами – это фантастическое что-то».

Сколько пенсия у Аллы Пугачёвой? Максим Галкин рассказал о жизни с Примадонной
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ну и напоследок Галкин сказал, что если бы перед ним стал выбор – семья или карьера – он бы сделал его не задумываясь.

«Самое главное – это семья. Я обожаю выступать, но я никогда не относился к этому, как к единственному, что у меня есть в жизни, поэтому я говорю, что когда мне надоест – я уйду. Я не настаиваю на своем присутствии на сцене».

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Новости России. Максим Галкин в интервью рассказал о своей супруге – Алле Пугачевой. В беседе с рэпером Бастой в шоу «GAZLIVE», Максим Галкин ответил на вопросы о...
 
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