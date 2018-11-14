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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили болгарский «Балкан»
Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в рамках Кубка ФИБА принимали на своей площадке лидера группы, болгарский «Болкан» и победили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Со старта «драконы» включились в борьбу, первая четверть была за хозяевами с разницей в 12 очков, огромный вклад сделал американский легионер Стэфан Муди.
Разрыв в счете остался и к большому перерыву, однако, во второй половине игры он увеличился, 22 балла незадолго до конца третьей 15-минутки. Итог игры 84:73 в пользу подопечных Александра Крутикова. Самым результативным игроком в этом поединке стал Муди – 31 очко, игрок реализовал 8 из 10 дальних бросков. В последнем туре группы «Цмокi» оправятся на Кипр, где их ждет АЕк, эта игра станет решающей для белорусов.
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в рамках Кубка ФИБА принимали на своей площадке лидера группы, болгарский «Болкан» и победили, сообщили в программе...
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