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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили болгарский «Балкан»

15.11.2018 13:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в рамках Кубка ФИБА принимали на своей площадке лидера группы, болгарский «Болкан» и победили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили болгарский «Балкан»

Со старта «драконы» включились в борьбу, первая четверть была за хозяевами с разницей в 12 очков, огромный вклад сделал американский легионер Стэфан Муди.

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили болгарский «Балкан»

Разрыв в счете остался и к большому перерыву, однако, во второй половине игры он увеличился, 22 балла незадолго до конца третьей 15-минутки. Итог игры 84:73 в пользу подопечных Александра Крутикова. Самым результативным игроком в этом поединке стал Муди – 31 очко, игрок реализовал 8 из 10 дальних бросков. В последнем туре группы «Цмокi» оправятся на Кипр, где их ждет АЕк, эта игра станет решающей для белорусов.
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в рамках Кубка ФИБА принимали на своей площадке лидера группы, болгарский «Болкан» и победили, сообщили в программе...
 
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