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Смотрите, как австралийские бабушки занимаются балетом
Балет считается искусством молодых. 40 лет — едва ли не предельный возраст для выхода на пенсию. Но для бабушек из Австралии жизнь в искусстве началась только в зрелом возрасте, сообщается в сюжете
— У них стал яснее ум. Мы продолжаем упражняться. Здесь нет быстрого темпа, все делаем медленно и плавно, — говорит инструктор по танцам Криста Дональдсон.
Бабушки-танцовщицы уже чувствуют изменения в теле.
— Я теперь лучше держу равновесие. До этого я не могла стоять на одной ноге, теперь стало лучше, и с каждым разом прогресс все больше, — говорит Дороти Кондон.
Недавно танцоры балета Квинсленда написали письмо пожилым танцовщицам, вдохновляя их заниматься дальше. В письме говорится, что, возможно, профессионалы со временем станцуют со студийцами. Как говорит инструктор, «надеемся, что это произойдет уже в следующем году. Посмотрим, как у нас пойдут дела».
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Для бабушек из Австралии жизнь в искусстве началась только в зрелом возрасте.
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