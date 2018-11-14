Смотрите, как австралийские бабушки занимаются балетом

Балет считается искусством молодых. 40 лет — едва ли не предельный возраст для выхода на пенсию. Но для бабушек из Австралии жизнь в искусстве началась только в зрелом возрасте, сообщается в сюжете канала NDT .

В прошлом году Квинслендский университет и балет Квинсленда провели исследование и выяснили, что занятия балетом полезны для пожилых людей. Это и вдохновило 30 австралийских женщин ходить в танцевальную студию.

— У них стал яснее ум. Мы продолжаем упражняться. Здесь нет быстрого темпа, все делаем медленно и плавно, — говорит инструктор по танцам Криста Дональдсон.

Бабушки-танцовщицы уже чувствуют изменения в теле.

— Я теперь лучше держу равновесие. До этого я не могла стоять на одной ноге, теперь стало лучше, и с каждым разом прогресс все больше, — говорит Дороти Кондон.

Недавно танцоры балета Квинсленда написали письмо пожилым танцовщицам, вдохновляя их заниматься дальше. В письме говорится, что, возможно, профессионалы со временем станцуют со студийцами. Как говорит инструктор, «надеемся, что это произойдет уже в следующем году. Посмотрим, как у нас пойдут дела».