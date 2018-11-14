Что надо знать о сбережениях в валюте. Финансовый ликбез

Разбираемся в вопросах с помощью аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра МУХИ.

Сегодня нам доступны такие варианты валютных сбережений, как вклады, государственные облигации, корпоративные облигации белорусских эмитентов (банков и предприятий), депозиты драгоценных металлов, акции и облигации зарубежных эмитентов, фонды банковского управления, паи фондов, криптовалюты и др.

- Надо иметь в виду, что государственная гарантия возврата денег распространяется только на банковские вклады. В частности, возврат физическим лицам вкладов банков-банкротов осуществляет Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. В настоящее время максимальная доходность безотзывных депозитов сроком на 2 года в долларах составляет всего 3% годовых, а в евро и того меньше - 1,7%.

Таким образом, по мнению эксперта, плюс банковских вкладов - наличие государственной гарантии возврата денег, а среди минусов - низкая процентная ставка и низкий уровень ликвидности (безотзывный вклад не получится быстро обратить в наличные деньги).

- Тем не менее, лучше хранить средства на депозите, чем дома под матрасом. В последнем случае есть дополнительные риски потерять их в случае пожара или кражи.

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Изучаем варианты

- Важно придерживаться правила «не класть все яйца в одну корзину». Иными словами, нужно диверсифицировать сбережения как в разрезе валют (белорусский рубль, доллар, евро, российский рубль, криптовалюты), так и в выборе инвестиционных инструментов (банковские вклады, государственные и корпоративные облигации, акции предприятий и банков, токены и криптовалюты, коммерческая и жилая недвижимость и др.).

При этом необходимо иметь в виду, что по сравнению с банковскими вкладами остальные инвестиционные инструменты более рискованные и могут привести к полной либо частичной потере денег (например, в случае дефолта по корпоративным облигациям).

Конкретное соотношение валют и инвестиционных инструментов эксперт предлагает определять в зависимости от склонности конкретного инвестора к риску (готовности принимать на себя риски) и желаемой доходности сбережений. И если вы, например, абсолютно не готовы рисковать, лучше воспользоваться надежными банковскими вкладами, при этом довольствуясь низкой доходностью.

- В то же время вложения, к примеру, в корпоративные облигации могут обеспечить более высокую прибыль. Так, например, сейчас в обращении находятся облигации белорусских предприятий в долларах и евро с доходностью от 7% до 10,5% годовых.

Кстати

По данным Национального банка Беларуси, рублевые вклады населения с учетом начисленных процентов в январе-сентябре 2018 г. увеличились на 861,5 млн руб. (или на 15,6%) до рекордных 6,392 млрд руб. на 1 октября, в то время как валютные депозиты физических лиц в анализируемом периоде, напротив, сократились на 278 млн долл. (на 3,8%) до 7,109 млрд долл. Таким образом, в текущем году белорусские вкладчики отдают предпочтение вкладам в национальной валюте.

Кроме того, по состоянию на 1 сентября 2018 г. физические лица, по данным Нацбанка, владели валютными облигациями банков на сумму 825,6 млн долл. и депозитами драгоценных металлов в размере 94,7 млн долл.