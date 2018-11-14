В Волковыске жильцам предложили убираться в подъездах самостоятельно ввиду смерти уборщицы





Так случается, что люди уходят в мир иной, иногда это случается внезапно, но местами, оказывается, что незаменимые люди все же есть.

Так, администрация ЖЭС города Волковыска развесила на подъездах четырнадцати домов по улице Боричевского объявление, что в связи со смертью уборщика помещений подъезды уже неделю не убираются и сколько еще они так простоят никому неизвестно. Работника ищут. К слову для желающих трудоустроиться ЖЭС оставил номер телефона, видно желающих не много.

Глядя на это, очень хочется пожелать крепкого здоровья врачам и сотрудникам МЧС - как бы не пришлось самим тебя оперировать и спасать из пожаров.



