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Невыдуманные истории мобильного кино: стартовал восьмой сезон международного фестиваля velcom Smartfilm

15.11.2018 15:01 — Разное | БДГ  
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15 ноября в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen состоялось торжественное открытие Восьмого Международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. Тема фестиваля этого года – «Основано на реальных событиях». Прием заявок от участников, готовых рассказать свои невыдуманные истории в снятом на смартфон видеоролике, начнется 20 ноября. Фестиваль проводится компанией velcom при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Генеральным партнером velcom Smartfilm-2018 выступает компания Huawei. 

Сюжетом в теме «Основано на реальных событиях» может стать все что угодно: от повседневных ситуаций и человеческих переживаний до глобальных исторических явлений. Как и прежде, фильм может быть снят в любом жанре, быть художественным или документальным – есть только два условия, которым он должен соответствовать: съемка на камеру мобильного устройства и общая продолжительность не более 10 минут. 

«Современные технологии позволяют каждому проявить себя в роли режиссера. Камера смартфона – это инструмент, с помощью которого можно зафиксировать и передать события реальной жизни такими, какие они есть в действительности. Именно поэтому в этом году мы предложили авторам рассказать жюри и зрителям фестиваля истории, основанные на реальных событиях. Благодаря международному статусу фестиваля velcom Smartfilm, в конкурсных работах мы сможем увидеть изображение реальной жизни в совершенно разных уголках мира. Это станет необычным и ярким опытом как для зрителей, так и для самих участников. Традиционно приоритетом фестиваля остается поддержка национального кинематографа, поэтому при выборе победителей в номинациях, в том числе и Гран-При, предпочтение будет отдаваться белорусским работам», – отметила начальник управления маркетинговых коммуникаций компании velcom Елена Бычкова.

Как и в прошлые годы, участники velcom Smartfilm будут состязаться за обладание Гран-При, а также первой, второй и третьей премий фестиваля. В качестве награды обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 3 тыс. рублей и флагманский смартфон 2018 года Huawei P20 Pro. Такое же устройство станет наградой за первое место – в дополнение к денежной премии в размере 1 тыс. рублей. Авторы работ, которые будут удостоены второй и третьей премии фестиваля velcom Smatrfilm, получат смартфоны Huawei P20. 

Прием заявок на участие в фестивале начнется 20 ноября и закончится 29 декабря, после чего свое слово предстоит сказать профессиональному жюри, в состав которого входят киновед, журналист, программный директор международного кинофестиваля «Лістапад» Игорь Сукманов, кинокритик Антон Сидоренко, кинокритик, главный редактор afisha.tut.by Анна Ефременко, киновед, координатор Национального конкурса международного кинофестиваля «Лістапад» Николай Лавренюк, журналист, кинообозреватель, член Белорусского союза кинематографистов Тарас Тарналицкий, продюсер Центра современной культуры «Бегущая черепаха» Леонид Калитеня.

«Тема этого года достаточно широка и глубока для того, чтобы дать авторам-участникам возможность выразиться максимально развернуто, ведь вдохновить на творчество и стать основой для сюжета фильма, тем самым «реальным событием», в современном мире может что угодно. Творческая свобода, которую получат наши участники, позволит рассмотреть в рамках конкурса огромное количество разноплановых работ, каждая из которых наверняка удивит и с достоинством поборется за звание победителя velcom Smartfilm», – отметил Игорь Сукманов.

Параллельно с профессионалами своего победителя будет определять народное жюри под председательством сценариста, режиссера Влады Сеньковой. Как и в прошлом году, чтобы стать участником команды народного жюри, претендентам предстоит пройти специальный тест на официальном сайте фестиваля. А победитель народного голосования станет обладателем смартфона Huawei P20 и беспроводных наушников Huawei FreeBuds.

Кроме того, организаторы значительно расширили список специальных номинаций velcom Smartfilm. Помимо Гран-При и трех призовых мест, из числа конкурсных работ будут выбраны победители в номинациях «Лучший байопик» и «Лучший сценарий, основанный на реальных событиях». Также один участник получит награду в специальной партнерской номинации #seemore от Huawei. В качестве призов выступать топовые мобильные устройства Huawei, а также другие подарки от организаторов фестиваля velcom Smartfilm.

«Фокус на творчество и самовыражение заложен в концепцию наших флагманских смартфонов линейки Р (Platinum), ставшей знаменитой благодаря своему запоминающемуся дизайну и созданной с Leica Camera AG камере, которая позволяет видеть и запечатлевать окружающий мир во всей его красоте – таким, какой он есть. А с выходом новых смартфонов Huawei P20 и Huawei Р20 Pro, оснащенных уникальной камерой с искусственным интеллектом, началась новая история нашей флагманской линейки – история, основанная на реальных фактах, показывающих, на что способен современный девайс в фото- и видеосъемке. Поэтому, конечно, я надеюсь увидеть много работ, снятых на смартфоны Huawei. И кроме подарков участникам фестиваля, мы решили поддержать специальную номинацию для СМИ и подарить наш флагман автору лучшей серии материалов по освещению velcom Smartfilm-2018. Рассматриваться будут статьи, которые будут начинаться со слов «Это было реально...» и/или заканчиваться «..., так как основано на реальных событиях», – сообщила PR-директор белорусского офиса Huawei CBG Ирина Корзюк.

Помимо конкурсной программы, Восьмой Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm предложит традиционную программу специальных событий. Ближайшее из них – мастер-класс режиссера, сценариста и драматурга Андрея Курейчика с премьерой фильма «Колетт» с Кирой Найтли в главной роли. Также фестиваль организует вечеринку с участием российской актрисы, певицы, композитора и режиссера Дарьи Чаруши и специальным показом фильма «Холодный фронт». Попасть на все запланированные мероприятия гости смогут бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Итоги velcom Smartfilm-2018 будут подведены 31 января 2019 года. Все работы, которые войдут в шорт-лист фестиваля, а также некоторые из фильмов-победителей прошлых лет будут доступны для просмотра в специальном разделе цифрового телевидения VOKA. Здесь же вниманию зрителей будет представлена подборка полнометражных художественных фильмов, в основу сюжета которых легли реальные события.

Подать заявку на участие в velcom Smartfilm, получить возможность принять участие в мероприятиях фестивальной программы и следить за самыми интересными событиями можно на официальном сайте фестиваля www.smartfilm.by.

 
 
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15 ноября в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen состоялось торжественное открытие Восьмого Международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. Тема фестиваля этого...
 
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