"Великий камень" подписал меморандум о сотрудничестве с МФК

Меморандум о взаимопонимании подписали в четверг китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и региональное представительство Международной финансовой корпорации (МФК) в Украине, Беларуси и Молдове, сообщили в администрации парка.

"В рамках документа стороны будут совместно прорабатывать такие вопросы как вхождение в парк стратегически важных резидентов, содействие стартапам в поиске финансирования, а также рекомендовать резидентов парка потенциальным инвесторам и организовывать программы обучения в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок", - говорится в сообщении на сайте парка.

В ходе визита делегация МФК ознакомилась с историей создания индустриального парка, динамикой развития Экономического пояса Шелкового пути, а также с центром "одна станция".

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска.

Инфраструктура парка включит в себя промышленные, транспортные объекты, зоны жилой застройки, включая социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.