Спецов из немецкого ателье G-Power хлебом не корми — дай только разогнать BMW! Недаром на счету фирмы самый быстрый в мире дорожный BMW, способный развить максимальные 370 км/ч. Теперь готов очередной ураганный седан, хотя и менее шустрый по части «максималки».





В качестве исходника в G-Power в этот раз решили использовать новый седан M5 (кузов F90), причем в самом злом и мощном исполнении — с приставкой Competition . 4,4-литровый V8 под капотом получил более производительные турбонагнетатели, новый модуль управления и новую титановую выхлопную систему с квартетом карбоновых патрубков диаметром 100 мм.





В результате вместо 625 лошадиных сил у стандартного M5 Competition здесь теперь «запряжено» 800 «лошадок», крутящий момент подрос с 750 Нм до 980 Нм. До 100 км/ч седан массой под 2 тонны разгоняется за 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 335 км/ч.





Визуальных отличий от серийной машины не так уж и много — G-Power добавило свой декор и новые 21-дюймовые колесные диски со сдвоенными спицами, а салон машины приукрасило дополнительными шильдиками с обозначением тюнинг-версии.