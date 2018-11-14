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Черная бестия: новый BMW M5 превратили в 800-сильный дорожный "снаряд"

15.11.2018 15:13 — Разное | Tut.by  
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Спецов из немецкого ателье G-Power хлебом не корми — дай только разогнать BMW! Недаром на счету фирмы самый быстрый в мире дорожный BMW, способный развить максимальные 370 км/ч. Теперь готов очередной ураганный седан, хотя и менее шустрый по части «максималки».


В качестве исходника в G-Power в этот раз решили использовать новый седан M5 (кузов F90), причем в самом злом и мощном исполнении — с приставкой Competition. 4,4-литровый V8 под капотом получил более производительные турбонагнетатели, новый модуль управления и новую титановую выхлопную систему с квартетом карбоновых патрубков диаметром 100 мм.


В результате вместо 625 лошадиных сил у стандартного M5 Competition здесь теперь «запряжено» 800 «лошадок», крутящий момент подрос с 750 Нм до 980 Нм. До 100 км/ч седан массой под 2 тонны разгоняется за 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 335 км/ч.


Визуальных отличий от серийной машины не так уж и много — G-Power добавило свой декор и новые 21-дюймовые колесные диски со сдвоенными спицами, а салон машины приукрасило дополнительными шильдиками с обозначением тюнинг-версии.

 
 
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Спецов из немецкого ателье G-Power хлебом не корми - дай только разогнать BMW! Новый пакет доработок получил седан M5 Competition.
 
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