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Для работников хотят пересмотреть взносы в ФСЗН. Эксперты - про плюсы и минусы этой инициативы

15.11.2018 15:10 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси могут пересмотреть для работников размеры взносов в ФСЗН. «К выработке путей снижения отчисления в ФСЗН пока не подошли, хотя есть понимание, что эту нагрузку надо постепенно перекладывать с предприятий на работников — постепенно, может, по 1% в год», — сообщил ранее премьер-министр Сергей Румас. Что думают эксперты про эту инициативу властей?


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О возможном пересмотре размеров отчислений в ФСЗН власти говорят уже не первый раз. В правительстве еще в 2011 году заявляли, что готовы пойти на сокращение пенсионной нагрузки на фонд заработной платы предприятий. Однако пока конкретные действия и решения не были приняты.

Сейчас работник в  Беларуси отчисляет в  ФСЗН 1% от  своей зарплаты. Наниматель уплачивает еще 34: 28% от заработка работника на  пенсионное страхование и  6% на соцстрахование.

— Понятно, что все хотели бы платить меньше налогов, но есть социальные обязательства, есть амбициозные планы увеличения зарплат бюджетников, — отметил Сергей Румас, выступая в парламенте.

При этом пока власти не озвучивают, каким в перспективе для работников может быть размер отчислений в ФСЗН.

Эксперты считают, что нужен взвешенный подход к решению этого вопроса.

— Есть два источника пополнения соответствующих пенсионных фондов: за счет перераспределения существующего уровня нагрузки на субъекты хозяйствования в рамках отчислений в ФСЗН либо путем введения дополнительных отчислений в процентах от заработной платы работников, — отмечает в статье журнала «Финансы. Учет. Аудит» директор компании «Стравита» Виктор Моисеенко.

Но любой из этих путей влечет за собой серьезные риски, убежден Виктор Моисеенко.

— С одной стороны, под угрозой оказывается сбалансированность Фонда социальной защиты населения, с другой — дополнительная финансовая нагрузка ложится на предприятия и организации. Поэтому полагаем, что пока реализация вышеперечисленных идей несвоевременна. Необходим взвешенный подход, в рамках которого будет четко определена целевая аудитория, которая нуждается в первоочередном введении механизма накопительного пенсионного страхования.

При этом перед тем как вводить новую схему отчислений в ФСЗН, ее нужно опробовать на отдельных районах или предприятиях, считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

— Осуждаемое в настоящее время перераспределение части взносов в ФСЗН с нанимателя на работника стоит в многообразных вариантах протестировать в некоторых районах или даже на отдельно взятых предприятиях разных форм собственности. Считаем, что без такой работы нельзя будет корректно оценить реальное влияние предлагаемых изменений на ценовую конкурентоспособность, благосостояние населения, внутренний спрос и доходы ФСЗН, — отмечает Александр Чубрик в своей статье в журнале «Финансы. Учет. Аудит».

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Пока власти не озвучивают, каким в перспективе для работников может быть размер отчислений в ФСЗН.
 
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