Китайские рабочие – ушли. Завод в Светлогорске приостановил работу

В 2012 году, после подписания президентом Лукашенко соответствующих документов, китайская компания China CAMC Engineering Co., LTD начала строить в Светлогорске завод беленой целлюлозы. Жители города не раз жаловались на ужасный запах и сам факт возведения этого завода, как причину экологической катастрофы, наконец, проблема решилась. По информации dw.com рассказываем, что за год произошло со светлогорским предприятием.



Первый запуск завода



Стоимость китайского инвестпроекта составила около 850 миллионов долларов, из них 654 миллиона приходилось на кредит, предоставленный правительству Беларуси Экспортно-импортным и Индустриально-коммерческим банками Китая. Запустить завод планировали в 2015 году, но «открытие» задержалось до 2017 года. Пробный пуск предприятия начался ровно год назад, и оказался неудачным – город накрыл едкий неприятный запах, и местные жители заявили об экологической катастрофе.





Запах, стоявший в городе, химик Вадим Болбас, который долгое время работал на другом светлогорском заводе «Химволокно», описывает так: «Представьте, что вы дышите смесью резкого запаха гниющей капусты и канализации». Не смотря на жалобы людей, местная власть категорично отрицала факт загрязнения воздуха, Вадим объяснил, почему. По мнению химика, причина ужасного запаха – выбросы меркаптана, но методик замера этого вещества в Беларуси до сих пор не было, с ним просто не работали.



Для справки: меркаптан – вещество выделяющиеся при варке древесины в химикатах. Этот бесцветный ядовитый газ почти в два раза тяжелее воздуха, поэтому заполняет низины и может распределяться по поверхности города неравномерно.



Первыми от ядовитых выбросов пострадали жители пригородного поселка Якимова Слобода. Люди, помимо отвратительно запаха, начали ощущать симптомы отравления, у кого-то на языке даже появились небольшие язвы. Но жаловать люди банально бояться: практически все пострадавшие – пенсионеры, и даже их внуков предупредили, что если они начнут открыто выступать против завода, контракт на работе кому-то могут и не продлить. Жители не хотели молчать. После пробного запуска завода люди написали жалобы, которые были отправлены во всевозможные ведомства – от местной санстанции до Совета министров. Правда, государство отреагировало на них только в январе 2018 года – через два месяца после запуска завода Минприроды обязал остановить производство, а тогдашний вице-премьер Владимир Семашко стал лично курировать устранение недостатков.



Второй запуск завода



Но вмешательство даже высокопоставленных чиновников не помогло: в июне 2018 года начался второй тестовый запуск завода. Он тоже провалился: полученная продукция не соответствовала заявленному качеству, а воздух вновь был загрязнен. Началась очередная волна протестов местных жителей.



Вместо вывода:



Сегодня завод стоит. По словам местной жительницы, чей родственник работает на предприятии, китайские специалисты покинули его, забрав с собой электронные платы управления оборудованием, а к охране завода приступил департамент МВД Беларуси «Охрана». Управляющие предприятием не хотят разговаривать с журналистами, но зато охранники завода рассказали, что предприятие действительно остановилось на неопределенный срок, а китайские рабочие в полном составе покинули его.



Эпилог



Химик Вадим Болбас счиатет, что власти допустили стратегическую ошибку, сделав ставку на китайские инвестиции. Ведь оборудование, установленное на заводе, как стало известно из открытых источников, вовсе не китайское, а привезено из Австрии и Финляндии. А вот его монтаж и наладку осуществляли китайские специалисты.