В Минске массово эвакуируют неправильно припаркованные авто

Госавтоинспекция 15 ноября будет эвакуировать автомобили, которые препятствуют движению спецтехники.

Как сообщает ГАИ Минска в своем Telegram-канале, с 15 ноября проводится плановое мероприятие, направленное на профилактику правонарушений и оказание помощи коммунальным службам в уборке улиц в сложных погодных условиях.

Неправильно припаркованные авто будут принудительно убираться с улиц при помощи групп эвакуаторов на специальную охраняемую стоянку.

Отметим, что в случае, если авто будет выявлено, как нарушитель правил парковки, автовладельцу придется оплатить штраф за неправильную парковку (одна базовая величина в случае первого нарушения, или 24,5 рублей; в случае повторного нарушения в течение года - две базовых). Кроме того, если авто будет перемещено на спецстоянку при помощи эвакуатора, придется оплатить его услуги (стоимость может быть разной), а также нахождение автомобиля на охраняемой штрафстоянке, цены за которую зависят от количества дней пребывания на ней авто.