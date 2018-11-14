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Житель Дрибина насмерть сбил велосипедиста
15.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
14 ноября в 13-30 на автодороге Селец-Присно-Мосток-Дрибин-Горки 27-летний житель Дрибина, двигаясь на грузовой автомашине «Вольво» в деревне Грибаны Могилевского района, совершил наезд на 59-летнего жителя деревни Круги, сообщает управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Фото ГАИ
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14 ноября в 13-30 на автодороге Селец-Присно-Мосток-Дрибин-Горки 27-летний житель Дрибина, двигаясь на грузовой автомашине «Вольво» в деревне Грибаны Могилевского...
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