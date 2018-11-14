Житель Дрибина насмерть сбил велосипедиста

14 ноября в 13-30 на автодороге Селец-Присно-Мосток-Дрибин-Горки 27-летний житель Дрибина, двигаясь на грузовой автомашине «Вольво» в деревне Грибаны Могилевского района, совершил наезд на 59-летнего жителя деревни Круги, сообщает управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Велосипедист ехал в попутном направлении по обочине и, по предварительной информации, внезапно выехал на проезжую часть непосредственно перед фурой. В результате ДТП велосипедист получил смертельную травму. Проводится проверка.













Фото ГАИ