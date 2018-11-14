Эксперт сравнил танки Merkava и Т-14 Armata

На чьей стороне окажется победа, если двум современным танкам Merkava и Т-14 Armata придется встретиться на поле боя? На этот вопрос попытался ответить в материале для журнала The National Interest военный эксперт Стефан Бюлер.



T-14 Armata. Фото: Vitaly V. Kuzmin/ wikipedia.org

Стефан Бюлер, служащий в Центре повышения квалификации вооруженных сил Швейцарии офицером по обезвреживанию взрывных устройств, одновременно является и командиром танковой роты.

Эксперт считает, что Merkava Mark IVm Windbreaker — превосходный танк, оборудованный активной защитой Trophy, модульной броней, а самое главное — системой Elbit Iron Vision, позволяющей видеть сквозь броню танка и дающей экипажу беспрецедентную ситуационную осведомленность. Хотя успешные испытания системы прошли еще в 2017 году, устанавливаться на танки она будет к 2020 году.

Российский Т-14, по сравнению с израильской машиной, маневренней за счет меньшей массы и обладает передовыми системами защиты, возможно, даже более продвинутыми, чем те, которыми располагает Merkava.



Merkava Mark IV. Фото: timg.com

Уровень выживаемости экипажа в «Армате» выше, чем у Merkava. При этом сама Merkava превосходит по этому показателю немецкий Leopard 2 и американский M1 Abrams.

Наличие необитаемой башни у Т-14 эксперт считает одновременно преимуществом и недостатком. Хотя это снижает общий вес танка, повышает защищенность экипажа, но вместе с тем снижает ситуативную осведомленность. Командир российского танка не может в любой момент высунуться из люка и оценить обстановку на поле боя своими глазами. Ведь любая оптика, даже самая современная, может во время боя выйти из строя.

Тем более, неясно, есть ли у российских военных система, аналогичная Iron Vision. Ведь на Т-14 ничего подобного пока не установлено. В любом случае, резюмирует эксперт, победа в танковом бою достается тем, кто увидит противника первым. И здесь у Merkava Mark IVm Windbreaker будет преимущество за счет использования системы Iron Vision.