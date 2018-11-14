«Из автомобилистов налогами, похоже, уже выжали всё»

Сколько можно морочить головы автовладельцам? Мало того что дорожный налог незаконно введен на все дороги, которые требуют капремонта, так еще выяснилось, что собранные средства тратятся совсем на другие цели. Мало того что цены на бензин поднимаются почти каждую неделю, пусть на 1 копейку, но до серии деноминаций эта копейка была равна 100 млн рублей. Власти ссылаются на убыточность НПЗ и АЗС. Однако на НПЗ работники не бедствуют, а АЗС постоянно открываются новые. И ещё указывают нам на то, что в соседних странах бензин дороже, чем у нас. Это уже настоящий цинизм. Власти почему-то умалчивают о нищенских размерах зарплат у большинства населения и о позорных пенсиях. В ЕС пособия по безработице (и даже мигрантам) в разы выше наших доходов.

Теперь снова «мусолят» вопрос, как взимать дорожный налог: власти предлагают отделить уплату дорожного налога от техосмотра и уплачивать помесячно. То есть пенсионер раз в месяц съездил на дачу, кто-то ежедневно разъезжает - а платите одинаково? Включать его в стоимость бензина тоже не выход, потому что у многих есть бензопилы, для работы которых нужен бензин.

Неужели нельзя подумать и принять грамотное решение, которое устроит всех? Ведь в каждом авто есть счетчик пройденных километров. Фиксируйте при техосмотре предыдущие и последние показания - разницу оплачивайте! При необходимости счетчики нетрудно опломбировать. Это самый приемлемый и социально справедливый вариант. По большому счету портят дорожное полотно большегрузы и сельхозтехника, но уж никак не «легковушки» и не мотоциклы.

Александр Якубович, Мядель