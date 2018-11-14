ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Из автомобилистов налогами, похоже, уже выжали всё»

15.11.2018 15:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Из автомобилистов налогами, похоже, уже выжали всё»
АиФ

Сколько можно морочить головы автовладельцам? Мало того что дорожный налог незаконно введен на все дороги, которые требуют капремонта, так еще выяснилось, что собранные средства тратятся совсем на другие цели. Мало того что цены на бензин поднимаются почти каждую неделю, пусть на 1 копейку, но до серии деноминаций эта копейка была равна 100 млн рублей. Власти ссылаются на убыточность НПЗ и АЗС. Однако на НПЗ работники не бедствуют, а АЗС постоянно открываются новые. И ещё указывают нам на то, что в соседних странах бензин дороже, чем у нас. Это уже настоящий цинизм. Власти почему-то умалчивают о нищенских размерах зарплат у большинства населения и о позорных пенсиях. В ЕС пособия по безработице (и даже мигрантам) в разы выше наших доходов.

«Из автомобилистов налогами, похоже, уже выжали всё» Где деньги? Почему ввели дорожный налог, если топливные акцизы остались

Теперь снова «мусолят» вопрос, как взимать дорожный налог: власти предлагают отделить уплату дорожного налога от техосмотра и уплачивать помесячно. То есть пенсионер раз в месяц съездил на дачу, кто-то ежедневно разъезжает - а платите одинаково? Включать его в стоимость бензина тоже не выход, потому что у многих есть бензопилы, для работы которых нужен бензин.

Неужели нельзя подумать и принять грамотное решение, которое устроит всех? Ведь в каждом авто есть счетчик пройденных километров. Фиксируйте при техосмотре предыдущие и последние показания - разницу оплачивайте! При необходимости счетчики нетрудно опломбировать. Это самый приемлемый и социально справедливый вариант. По большому счету портят дорожное полотно большегрузы и сельхозтехника, но уж никак не «легковушки» и не мотоциклы.

Александр Якубович, Мядель

 

 

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Калі будзе павільён на аўтобусным прыпынку ў вёсцы Каты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика