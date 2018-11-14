Норматив отопления квартиры - 18 градусов. А комфортно ли старикам и детям?

С целью обеспечения граждан СССР жильем в 60-х годах ХХ века был разработан проект панельного домостроения. В условиях послевоенной разрухи, имея в распоряжении весьма скудные материальные и денежные средства, инженеры и архитекторы были вынуждены проектировать объекты жилого фонда, закладывая простейшие решения. Поэтому обеспечение дома теплом предусматривалось через заведомо порочную схему, в которой теплоноситель подавался по трубам, размещенным в панели. Огромный недостаток этого «изобретения» заключался в том, что до 40% доставляемого тепла расходовалось бессмысленно. В советское время иррациональность такого решения оправдывалась социальной задачей и другими факторами.

Кроме того, подача горячей воды осуществлялась по идентичной простейшей прямоточной схеме, в которую входило и отопление ванных помещений. Причем никого не заботил факт потери тепла, в том числе в так называемых змеевиках. В результате температура горячей воды на верхних этажах ниже, чем должна быть.

Удивительно, что в ХХІ веке при подготовке к капитальному ремонту панельных домов, устаревших морально и физически, не учитывают современных требований, предъявляемых к условиям жизни людей, и оставляют в жилом фонде экономически нецелесообразные схемы инженерных сетей.

Постановлением Совмина Беларуси от 30.05.2013 года №724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения» установлен норматив температуры горячей воды - не менее 50 градусов. Попытки выяснить, на каком основании в проектах капитального ремонта жилых домов заложена давно отжившая схема подачи горячей воды потребителям, ни к чему не привели. Эта схема применяется и при строительстве новых домов.

Кому это выгодно? Только не населению. Применяемая «уравниловка» в данном вопросе и бесконтрольность соответствующих организаций приводят к их баснословному неоправданному обогащению. Уважаемые граждане, измерьте температуру горячей воды у себя в кранах. Гарантированно, особенно на 9-18-м этажах, она будет ниже 50 градусов, за которые мы платим.

Конечно, прогресс не стоит на месте. Когда-нибудь этот вопрос тоже будет решен, однако наверняка никто не будет отвечать за оплату той услуги, которую мы не получили. Очень напоминает ситуацию со «сгоревшими» вкладами.

В том же постановлении Совмина говорится: норматив отопления жилых помещений - 18 градусов. Позвольте спросить тех, кто его устанавливал: комфортно ли старикам и детям жить при такой температуре? Дети часто простывают, их родителям приходится брать больничные. Почему эти моменты не учитываются?

Василий Федорович Макаров, Минск