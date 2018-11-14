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Число жертв ДТП в Калинковичском районе возросло до 6: водитель микроавтобуса умер в больнице
15.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Число жертв ДТП в Калинковичском районе возросло до шести: водитель микроавтобуса умер в больнице, сообщила корреспонденту
Мужчина умер сегодня в Калинковичской ЦРБ. По словам Юлии Бородун, медики дважды пытались запустить сердце пациента. Однако, несмотря на все проводимые реанимационные мероприятия, его не удалось спасти.
ДТП произошло 14 ноября около 10.55 на 176-м км автодороги граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Предварительно установлено, что водитель за рулем "Фольксвагена" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ под управлением 29-летнего жителя Калинковичей.
Пять пассажиров "Фольксвагена" - женщины в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет - скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель - 30-летний житель Петрикова - в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение.
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Число жертв ДТП в Калинковичском районе возросло до шести: водитель микроавтобуса умер в больнице, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь...
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