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5 лучших продукта для предотвращения рака

15.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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5 лучших продукта для предотвращения рака

Ученые утверждают, что для профилактики онкозаболеваний человечество должно регулярно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты.

Чтобы увеличить защитный потенциал своего организма, нужно систематически употреблять в сыром виде несколько овощей и фруктов.

По их мнению, эффективно помогают организму установить заслон онкологическим заболеваниям виноград, малина, черника, капуста, брокколи, чеснок. Специалисты отметили, что особенно насыщенным содержанием витаминов отличается виноград. Его употребление укрепляет ткани сосудов и сердца, а также предотвращает образование раковых клеток в крови.

В свою очередь в брокколи был обнаружен гистидин, известный своей способностью предупреждать рост раковых клеток, а также сульфорафен, защищающий от лучевой болезни и рака груди. Что касается малины, эта ягода содержит эллаговую кислоту, способную замедлять экспрессию раковых клеток.

Черника и капуста эффективно очищают желудочно-кишечный тракт от канцерогенных веществ. Их употребление может полностью обеспечить человеческий организм таким важным для оздоровления крови элементом как железо.

Чеснок содержит соединения, предохраняющие от рака кожи, толстой кишки и легких.

По материалам сайта med2.ru

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Ученые утверждают, что для профилактики онкозаболеваний человечество должно регулярно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты. Чтобы...
 
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Единство
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