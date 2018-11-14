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5 лучших продукта для предотвращения рака
15.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ученые утверждают, что для профилактики онкозаболеваний человечество должно регулярно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты.
Чтобы увеличить защитный потенциал своего организма, нужно систематически употреблять в сыром виде несколько овощей и фруктов.
По их мнению, эффективно помогают организму установить заслон онкологическим заболеваниям виноград, малина, черника, капуста, брокколи, чеснок. Специалисты отметили, что особенно насыщенным содержанием витаминов отличается виноград. Его употребление укрепляет ткани сосудов и сердца, а также предотвращает образование раковых клеток в крови.
В свою очередь в брокколи был обнаружен гистидин, известный своей способностью предупреждать рост раковых клеток, а также сульфорафен, защищающий от лучевой болезни и рака груди. Что касается малины, эта ягода содержит эллаговую кислоту, способную замедлять экспрессию раковых клеток.
Черника и капуста эффективно очищают желудочно-кишечный тракт от канцерогенных веществ. Их употребление может полностью обеспечить человеческий организм таким важным для оздоровления крови элементом как железо.
Чеснок содержит соединения, предохраняющие от рака кожи, толстой кишки и легких.
По материалам сайта med2.ru
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Ученые утверждают, что для профилактики онкозаболеваний человечество должно регулярно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты. Чтобы...
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