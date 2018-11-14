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Информационная группа во главе с Сергеем Медзвецкасом встретилась с коллективом ОАО «Шутовичи-агро»
15.11.2018 — Разное | Светлы шлях
С трудовым коллективом ОАО «Шутовичи-агро» встретилась информационная группа во главе с первым заместителем председателя райисполкома Сергеем Медзвецкасом.
Главной темой встречи стала завершившаяся уборка урожая и работа агропромышленного комплекса нашей страны. С докладом выступил Сергей Медзвецкас. Он рассказал о том, каким был этот сельскохозяйственный год для страны в целом, и для Сморгонского района в частности.
Еще два вопроса были вынесены на повестку дня. Говорили об ответственности родителей за воспитание детей, а также о профилактике ВИЧ/СПИД.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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С трудовым коллективом ОАО «Шутовичи-агро» встретилась информационная группа во главе с первым заместителем председателя райисполкома Сергеем Медзвецкасом.
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