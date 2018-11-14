Информационная группа во главе с Сергеем Медзвецкасом встретилась с коллективом ОАО «Шутовичи-агро»

С трудовым коллективом ОАО «Шутовичи-агро» встретилась информационная группа во главе с первым заместителем председателя райисполкома Сергеем Медзвецкасом.

Главной темой встречи стала завершившаяся уборка урожая и работа агропромышленного комплекса нашей страны. С докладом выступил Сергей Медзвецкас. Он рассказал о том, каким был этот сельскохозяйственный год для страны в целом, и для Сморгонского района в частности.

Еще два вопроса были вынесены на повестку дня. Говорили об ответственности родителей за воспитание детей, а также о профилактике ВИЧ/СПИД.













Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.