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В России Instagram-блогеров хотят обязать платить налоги

15.11.2018 15:35 — Разное | Ежедневник  
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В России Instagram-блогеров хотят обязать платить налоги

фото: ellenmotatutoriais.com

В Госдуме вновь заговорили о необходимости как-то регулировать деятельность блогеров и обязать из платить налоги с доходов, получаемых от размещения рекламы.

По мнению депутата Андрея Свинца, для этого владельцы Instagram-аккаунтов должны регистрировать эти страницы на юридические лица, пишет РБК. Эта мера должна повысить ответственность блогеров за публикуемую рекламу, а также пополнить государственную казну.

Если страницы популярных блогеров будут оформлены на юридическое лицо, то это юрлицо будет обязано платить налоги — в связи с получением доходов от публикации рекламных постов, потому как любая предпринимательская деятельность подлежит налогообложению, заявил Свинцов.

Оформление страниц на юрлицо также приведет к появлению ответственности за публикуемую информацию, уверен депутат. «Появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе, что можно купить косметику, которая нанесет вред здоровью, или продукты питания, употребив которые можно потерять здоровье или которые вообще приведут к гибели человека», — заключил депутат.

В 2014 году Госдума уже принимала так называемый «закон о блогерах», который обязывал владельцев страниц с аудиторией более 3 тыс. посетителей в сутки регистрироваться в реестре Роскомнадзора и следовать ряду предписаний — раскрывать настоящие данные об имени, публиковать электронную почту, публиковать только достоверную информацию, соблюдать законодательство об экстремизме и так далее. В 2017 году «реестр блогеров» был отменен, инструмент был признан неэффективным.

 
 
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В Госдуме вновь заговорили о необходимости как-то регулировать деятельность блогеров и обязать из платить налоги с доходов, получаемых от размещения рекламы.
 
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