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В России Instagram-блогеров хотят обязать платить налоги
15.11.2018 15:35 — Разное | Ежедневник
фото: ellenmotatutoriais.com
В Госдуме вновь заговорили о необходимости как-то регулировать деятельность блогеров и обязать из платить налоги с доходов, получаемых от размещения рекламы.
По мнению депутата Андрея Свинца, для этого владельцы Instagram-аккаунтов должны регистрировать эти страницы на юридические лица, пишет
Оформление страниц на юрлицо также приведет к появлению ответственности за публикуемую информацию, уверен депутат. «Появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе, что можно купить косметику, которая нанесет вред здоровью, или продукты питания, употребив которые можно потерять здоровье или которые вообще приведут к гибели человека», — заключил депутат.
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В Госдуме вновь заговорили о необходимости как-то регулировать деятельность блогеров и обязать из платить налоги с доходов, получаемых от размещения рекламы.
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