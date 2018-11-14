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Опрос. 7 из 10 респондентов признались в трудоголизме

15.11.2018 15:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Опрос. 7 из 10 респондентов признались в трудоголизме
shutterstock.com

Среди фрилансеров трудоголиков оказалось чуть больше – 81,8%, чем среди остальных работников.

Результаты опроса показали, что лишь 6,9% респондентов всегда уходят с работы вовремя. Около 17% опрошенных перерабатывают ежедневно. 32,8% признались, что задерживаются в офисе несколько раз в неделю. Другим 43,4% опрошенных пусть реже, но также знакомы переработки.

Более того 27,2% сотрудников самое яркое впечатление своей жизни связывают с работой и лишь 15,2% опрошенных никогда не решали во сне рабочие задачи.

Самой распространенной (27,6%) причиной трудоголизма стал перфекционизм сотрудников и нежелание испытывать угрызения совести из-за незавершенных рабочих задач. Каждый пятый признался в любви своей работе и не замечает ход времени на ней. На третьем месте среди причин переработок оказались обилие работы и желание респондентов избежать осуждения руководства – 17,6%.  

Около 40% опрошенных считают трудоголизм позитивным явлением как для сотрудника, так и для его руководства.  Другие 49,3% видят плюсы в переработках только для нанимателя. Лишь 7,3% опрошенных негативно относятся к трудоголизму и считают, что от него никто не выигрывает.  При этом около 62% участников исследования отметили, что их руководство не поощряет трудоголиков и переработки. 

И хоть каждый второй опрошенный трудоголик подтвердил, что из-за работы страдает его личная жизнь, пытаются бороться с данным явлением 32,5%.

Среди основных способов преодоления привычки перерабатывать респонденты назвали следующие: учиться говорить «нет» источнику переработок, тщательнее планировать работу и отдых, оставлять работу в офисе и больше времени проводить с близкими людьми.

 
 
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Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 1 270 человек и выяснил, что большинство респондентов (72,4%) считают себя трудоголиками.
 
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