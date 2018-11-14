Надо успеть! Что необходимо сделать на даче до наступления морозов

Прежде всего, очень важное мероприятие в ноябре- защита плодовых деревьев от солнечных ожогов и от грызунов. В этом месяце для защиты от мороза и солнечных ожогов необходимо побелить стволы деревьев, развилки, основания скелетных ветвей взрослых деревьев. Также можно обернуть молодые деревья для большей защиты белой бумагой или другим белым материалом.

Для предохранения деревьев от зайцев и мышей их стволы обвязывают ветвями можжевельника или ели иголками вниз, можно использовать плотную бумагу, толь или рубероид, засыпав нижний край землёй на 3-5 см, чтобы у мышей не осталось подходов к дереву. В сухую погоду деревья и приствольные круги опрыскивают от болезней и вредителей 3-5%-ным раствором мочевины. Проводят санитарную обработку (трещины, отставание коры, дупла, чёрный налёт на коре зачищают и обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса); для борьбы с лишайниками опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. Очень важно подготовить к зиме ягодные кустарники. До полного замерзания почвы пригибают к земле стебли малины и ежевики и закрепляют в таком положении. Выпавший снег укроет их и в случае сильных морозов надежно защитит цветковые почки от подмерзания. В ноябре ягодные кустарники удобряют смесью суперфосфата и сернокислого калия (по 1 г на 1 л воды), также можно использовать костную муку или древесную золу, рассыпав её под кустом и заделав в почву. Когда земля немного промерзнет, укрывают розы на зиму. Над розами необходимо установить металлический каркас или поставить ящик, сверху укрыть крафт-бумагой, а затем пленкой. Пленку фиксируют шпильками или прижимают тяжелыми камнями, оставляя свободными края, которые можно легко открыть и закрыть.

Окучивают пионы, хризантемы, флоксы. Ноябрь подходит для разведения на участке зимостойких лекарственных кустарников - боярышника, рябины, калины, облепихи.

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Что посеешь…

В ноябре следует запастись черенками для зимней прививки яблонь, слив и других культур. Черенки убирают в погреб, засыпают влажными опилками. Если необходимо получить сеянцы для прививок на следующий год, можно посеять семена яблони, груши, сливы, вишни.

В начале ноября необходимо закончить все работы с виноградом. Последний полив винограда проводят за 2 недели до его укрытия на зиму. Виноград обильно удобряют минеральными и органическими удобрениями. В первую очередь, независимо от сорта, укрывают молодые побеги. Сначала делают подстилку из пленки, лапника ели или пихты, затем компактно укладывают плети винограда, сверху накрывают соломенными матами, ветошью, полиэтиленом.

До конца ноября с грядок, под кустарниками и деревьями необходимо убрать всю растительность. До выпадения первого снега следует собрать листья, а также падалицу под деревьями (опавшие плоды уже повреждены вредителями). В ноябре можно посеять семена, которые не успеют прорасти в холодное время, но за зиму хорошо закалятся: горох, горчицу, лук-порей, лук-чернушку, лук на репку, чеснок, морковь, пастернак, пекинскую капусту, петрушку, редис, репу, рукколу, салат, свеклу, сельдерей, укроп, шпинат.

С наступлением устойчивых морозов грядки с подзимними посевами мульчируют перегноем, компостом или торфом слоем 3-4 см. Весной посевы постепенно прорастут, и на участке можно получить урожай на две-три недели раньше.

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Если заморозки

До появления снега после первых заморозков рекомендуется сеять семена однолетних цветов: василька синего, годеции, дельфиниума, ибериса, календулы, кларкии, жнокосмоса, маттиолы, нигеллы, резеды, скабиозы, флокса Друммонда, хризантемы, эшшольции. Некоторые семена многолетних растений также лучше засеивать зимой: астры альпийской, водосбора, гайлардии, гипсофилы, колокольчика, лилейника, люпина, молочая, рудбекии. Семена надо засыпать сухой землей и замульчировать компостом.

Перед заморозками компостные кучи нужно перелопатить и утеплить ветками и землёй, накрыть плёнкой или рубероидом, а потом снова засыпать слоем земли 30-40 см, чтобы предохранить их от промерзания.

Месяц до Нового Года

Кроны небольших деревьев со слабыми ветвями, особенно декоративных хвойных растений, следует стянуть шпагатом и укрыть специальным материалом (например, несколькими слоями мешковины). Сделать это необходимо до начала снегопадов и сильных морозов, чтобы снег не повредил ветви, а хвоя не получила ожогов от яркого зимнего солнца.

Если не было времени побелить взрослые деревья осенью, следует сделать это в декабре до наступления морозов. Это время благоприятно и для нарезки черенков на подвой, если это не было сделано раньше. Черенки следует обернуть пленкой и хранить в погребе или в холодильнике до весны.