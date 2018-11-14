В продаже появился «Хатнi» квас в новой, «зимней» упаковке

В новом дизайне темный квас «Хатнi» будет в продаже с ноября 2018 по январь 2019 года. Купить продукт можно будет в форматах 0,9, 1,4 и 1,9 л.

Рождественская серия темного кваса отличается ярким зимним дизайном, а на этикетку вернутся любимые герои, чтобы поздравить потребителя с наступающими праздниками.

Темный квас «Хатнi» имеет вкус свежеиспеченного ржаного хлеба с карамельными нотками. Напиток – 100%-го натурального брожения, производится по традиционному рецепту из натуральных ингредиентов без красителей и ароматизаторов.