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В продаже появился «Хатнi» квас в новой, «зимней» упаковке

15.11.2018 15:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В продаже появился «Хатнi» квас в новой, «зимней» упаковке
Фото из открытых источников

В продаже появился «Хатнi» квас в новой, «зимней» упаковкеВ новом дизайне темный квас «Хатнi» будет в продаже с ноября 2018 по январь 2019 года. Купить продукт можно будет в форматах 0,9, 1,4 и 1,9 л.

Рождественская серия темного кваса отличается ярким зимним дизайном, а на этикетку вернутся любимые герои, чтобы поздравить потребителя с наступающими праздниками.

Темный квас «Хатнi» имеет вкус свежеиспеченного ржаного хлеба с карамельными нотками. Напиток – 100%-го натурального брожения, производится по традиционному рецепту из натуральных ингредиентов без красителей и ароматизаторов.

 
 
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«Бобруйский бровар» выпускает ограниченную серию хлебного кваса «Хатнi» в новой, «зимней» упаковке. Новинка появится в магазинах с 15 ноября.
 
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