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У ближайшей одиночной звезды нашли "сверхземлю"

15.11.2018 16:05 — Разное | Tut.by  
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У ближайшей к Солнцу одиночной звезды есть экзопланета массой по крайней мере в 3,2 раза больше массы Земли — так называемая «сверхземля». Этот ледяной, тускло освещенный мир открыт в ходе одной из самых масштабных на сегодняшний день астрономических наблюдательных кампаний по данным, полученным на целом ряде телескопов по всему миру, в том числе и с знаменитым инструментом ESO, «охотником за планетами» HARPS. Обнаруженная планета — вторая из ближайших к Земле экзопланет, известных науке, пишет Европейская южная обсерватория.


Так, по мнению художника, новооткрытая планета может выглядеть из космоса. Изображение: ESO / M. Kornmesser

Зарегистрирована планета у звезды Барнарда, на расстоянии всего 6 световых лет от нас. Это открытие, о котором сообщается в статье, публикуемой в журнале Nature — результат осуществления проектов «Красные точки» и CARMENES: в рамках этих кампаний по поиску близлежащих каменистых экзопланет уже была открыта планета у Проксимы Центавра, нашего ближайшего звездного соседа.

Новая планета, обозначаемая «звезда Барнарда b», теперь вторая по близости к Земле из известных экзопланет. Данные наблюдений говоря о том, что эта планета, вероятно, принадлежит к классу «сверхземель»: ее масса не менее 3,2 масс Земли, и она обращается вокруг материнской звезды примерно за 233 дня. Звезда Барнарда — красный карлик, холодная маломассивная звезда, очень тускло освещающая новооткрытый мир. Планета звезды Барнарда получает от своего светила всего 2% энергии, которую Земля получает от Солнца.

Несмотря на относительную близость к материнской звезде — примерно 0,4 расстояния между Землей и Солнцем — экзопланета лежит вблизи линии снега, границы, за которой летучие компоненты, такие, как водяной пар, могут конденсироваться в лед. В этом замороженном и темном мире температура, вероятно, близка к -170 °C: для жизни в известной нам форме эти условия нельзя назвать благоприятными.


Так, по мнению художника, может выглядеть поверхность новооткрытой планеты. Изображение: ESO / M. Kornmesser

Звезд Барнарда, названная в честь астронома E.E.Барнарда — ближайшая к Солнцу одиночная звезда. Эта звезда старая — вероятно, вдвое старше нашего Солнца — и относительно неактивная, но отличается самой большой видимой скоростью движения среди всех звезд, видимых на небе Земли. «Сверхземли» -- наиболее распространенный тип планет у таких маломассивных звезд, как звезда Барнарда, что лишний раз подтверждает достоверность сделанного открытия. Более того, современные теории образования планет предсказывают, что «линия снега» — идеальное место для формирования таких планет.

Предыдущие поиски планет у звезды Барнарда ни к чему не приводили. Прорыв был осуществлен только в результате объединения измерений на нескольких высокоточных инструментах, смонтированных на телескопах в разных частях мира.

Для поиска экзопланеты астрономы использовали эффект Допплера. Когда планета обращается вокруг звезды, ее притяжение заставляет звезду немного смещаться. Когда звезда движется от Земли, ее спектр испытывает красное смещение, то есть, длины волн в спектре немного увеличиваются, а когда звезда движется к Земле, длины волн ее излучения смещаются в короткую, голубую сторону.

Астрономы используют этот эффект, чтобы измерить изменения скорости звезды, вызванные присутствием экзопланеты, для чего нужна необыкновенная точность. Приемник HARPS способен регистрировать изменения скорости звезды в 3,5 км/ч, что примерно соответствует скорости человека при ходьбе. Такой способ «ловли» экзопланет называется методом лучевых скоростей. Этот метод впервые использован для регистрации «сверхземли» на столь далекой от материнской звезды орбите.

 
 
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Этот ледяной, тускло освещенный мир открыт в ходе одной из самых масштабных на сегодняшний день астрономических наблюдательных кампаний.
 
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