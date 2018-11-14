Хоккеист сборной Беларуси встретился с мальчиком, который расплакался после поражения от Латвии

После поражения сборной Беларуси от Латвии в финале «Кубка 4 наций velcom» в сети появилось фото плачущего мальчика, на лице у которого был аквагрим с номером Артура Гавруса. Нападающий увидел этот снимок и решил найти фаната , так расстроенного неудачей любимой команды.



Фото: instagram.com/_gavr91_/

Брошенный в интернете клич быстро помог отыскать парня. Оказалось, его зовут Игорь Слесаренко и он тоже хоккеист — занимается в СК «Минск». После матча «зубров» с «Магниткой» Артур встретился со своим болельщиком и вручил ему подарки. Мальчик даже немного растерялся, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Минск».

— Сидел в интернете и наткнулся на это фото, — рассказал Артур Гаврус. — Возникла мысль встретить парня. Все же мы играем в первую очередь для болельщиков, всегда хотим их радовать победами. Поэтому решил найти его и пообщаться после матча.

Видео: hcdinamoby