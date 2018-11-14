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В России ввели налог для самозанятых. Нововведения уже раскритиковали

15.11.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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В России со следующего года самозанятые начнут платить 4-6%. Сегодня депутаты в третьем чтении одобрили введение налога. Эксперты считают, что закон не поможет легализовать самозанятых, поскольку у них нет стимулов платить налоги. При этом есть опасения, что новым налоговым режимом воспользуются индивидуальные предприниматели.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Правительство России давно предпринимает попытки легализовать самозанятых граждан. В четверг, 15 ноября, депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении одобрили пакет законопроектов, который вводит так называемый налог на профессиональный доход. Инициатива преподносится как еще один инструмент борьбы с теневой занятостью.

Документ предполагает введение льготного налогового режима для тех, кто получает годовой доход до 2,4 миллиона российских рублей (около 76 тысяч белорусских рублей) от продажи товаров или услуг, но при этом не имеет своего работодателя.

Пока речь идет о десятилетнем эксперименте в четырех субъектах страны: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

Такой «пилотный проект» продлится на этих территориях с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.

«Новым режимом смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам», — говорится в пояснительной записке к поправкам в Налоговый кодекс России.

Как ранее объяснял председатель думского комитета по бюджету и налогам России Андрей Макаров, гражданам, которые хотят выйти из тени и войти в легальное поле, предоставляется «уникальный, специальный налоговый режим».

Налоговая ставка в размере 4% предусмотрена для тех, кто продает товары или услуги физическим лицам. Если человек взаимодействует с организациям или индивидуальным предпринимателям, то ставка составляет 6%. По словам депутата,1,5% зачисляются в Фонд обязательного медицинского страхования. Также проект закона предусматривает, что в региональные бюджеты будет идти 63% дохода от введенного налога. 

Впрочем, эксперты считают, что даже такие послабления не приведут к регистрации самозанятых.

«Сложно представить, чтобы уборщица, дворник или сиделка заводили специально себе смартфоны, и, приходя в дом, получая деньги за свою работу, допустим, уборку квартиры за две тысячи рублей, затем выписывали электронный чек через приложение», — поделился мнением депутат Ярослав Нилов.

Он считает, что необходимо идти другим путем — через добровольную патентную систему.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида также считает, что новая система не приведет к регистрации самозанятых.

«Пока существенно карать не начнут, люди никуда переходить не будут. На данный момент доверие самозанятых к органам власти, правоохранительным, контролирующим органам, оно очень низкое. Как следствие, наличие неправомерного поведения. Пока бороться с теневой занятостью тяжело», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

 
 
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В России со следующего года самозанятые начнут платить 4-6%. Сегодня депутаты в третьем чтении одобрили введение налога.
 
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