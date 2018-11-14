ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

15.11.2018 16:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо Да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ее создание ушло более двух месяцев.

На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

По сюжету танк должны взорвать. Но на деле уничтожат лишь макет. Реальная же машина попадет в музей «Беларусьфильма».

На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи
На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи
Новости по теме

Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?

Какие проекты запустит «Беларусьфильм», как вывести кинопроизводство на новый уровень. Большое интервью с Владимиром Карачевским

Силён ли по-прежнему госзаказ в кино? Мнение директора «Беларусьфильма»

«Беларусьфильм» поменяет подходы к производству картин

«Фильм получился очень интересным и завораживающим». «Беларусьфильм» презентовал новую картину «Правила геймера»

Киностудия «Беларусьфильм» откроется после реконструкции 7 ноября

Елена Петкевич, режиссёр-аниматор: Анимация – не просто мультики, это терапия для детей!

В Минске состоялся закрытый показ художественного фильма «Следы на воде»

‡агрузка...
Новости 24 часа

На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму

ЕС и Великобритания согласовали проект договора о Brexit

Игорь Шуневич: «За 2018 год изъято около тонны нарковеществ»

Беларусь намерена увеличить показатели в торговле с Иркутской областью

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

На время ЕГЭ в Южной Корее остановят движение автомобилей

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика