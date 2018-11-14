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На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи
Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо Да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ее создание ушло более двух месяцев.
По сюжету танк должны взорвать. Но на деле уничтожат лишь макет. Реальная же машина попадет в музей «Беларусьфильма».
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На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи
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Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового...
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