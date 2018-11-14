На «Беларусьфильме» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи

Новости Беларуси. Танк по эскизам Леонардо Да Винчи. На «Беларусьфильме» показали уникальную машину, которую построили специально для съемок нового фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ее создание ушло более двух месяцев.





По сюжету танк должны взорвать. Но на деле уничтожат лишь макет. Реальная же машина попадет в музей «Беларусьфильма».





