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Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму
Новости мира. Жемчужная подвеска последней французской королевы Марии-Антуанетты ушла с молотка за 36 миллионов долларов. Это рекорд для изделия из жемчуга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изначальная цена лота, установленная специалистами, составляла 2 миллиона долларов. Также на торги были выставлены серьги, ожерелье и кольца королевы.
В общей сложности: 10 украшений. Все эти вещи, представляющие не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении 200 лет.
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Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму
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Новости мира. Жемчужная подвеска последней французской королевы Марии-Антуанетты ушла с молотка за 36 миллионов долларов. Это рекорд для изделия из...
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