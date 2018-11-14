Жемчужную подвеску королевы Марии-Антуанетты продали за рекордную сумму

Новости мира. Жемчужная подвеска последней французской королевы Марии-Антуанетты ушла с молотка за 36 миллионов долларов. Это рекорд для изделия из жемчуга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Изначальная цена лота, установленная специалистами, составляла 2 миллиона долларов. Также на торги были выставлены серьги, ожерелье и кольца королевы.





В общей сложности: 10 украшений. Все эти вещи, представляющие не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении 200 лет.



