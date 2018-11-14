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ЕС и Великобритания согласовали проект договора о Brexit

15.11.2018 15:58 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Проект договора о выходе Великобритании из ЕС согласован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЕС и Великобритания согласовали проект договора о Brexit

Теперь документ должен одобрить Европарламент, а также парламенты всех государств-участников объединения. Согласно тексту договора, во время переходного периода Соединённое Королевство будет выполнять все обязанности страны ЕС, включая платежи в бюджет Евросоюза, и соблюдать все нормы европейского рынка.

ЕС и Великобритания согласовали проект договора о Brexit

При этом Лондон потеряет доступ к системе принятия решений. Таким образом, первый этап обсуждений можно считать завершённым. Тем не менее, главной проблемой переговоров всё ещё остаётся вопрос ирландской границы. Стороны должны найти компромисс до июля 2020 года.
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Новости Великобритании. Проект договора о выходе Великобритании из ЕС согласован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Теперь документ должен...
 
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