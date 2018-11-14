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Полмиллиона просмотров: в рамках проекта «Куртки Кобейна» Би-2 спели с Монеточкой

15.11.2018 15:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Российская рок-группа белорусского происхождения создала секретный сайд-проект. Если понятнее – Би-2 объединилась с другими известными музыкантами в рамках проекта «Куртки Кобейна».  

Основатели Би-2 рассказали, что мысль о создании необычного проекта появилась у них после завершения альбома 2017 года «Горизонт событий». Лёва и Шура решили пригласить известных музыкантов, чтобы песни были написаны несколькими авторами и получались более интересными и разнообразными.  

Полмиллиона просмотров: в рамках проекта «Куртки Кобейна» Би-2 спели с Монеточкой
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Би-2  

Авторы проекта до сих пор не рассказывают сколько музыкантов и кто именно согласился принять участие в их коллаборации. Перед выпуском первого клипа Лёва и Шура в сообществе «Курток» в соцсетях устроили обратный отсчёт: 3 – 2 – 1.  

Песню «Охота на кузнечиков» к дебютному клипу написала лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. В записи также приняли участие басист «Арии» Виталий Дубинин и Юрий Усачев.  

Полмиллиона просмотров: в рамках проекта «Куртки Кобейна» Би-2 спели с Монеточкой
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Би-2  

Изюминкой композиции можно считать использование вместо припева вставки из песни группы «Звуки Му» – «52 понедельник».  

Следующим был снят клип на песню «Нити ДНК», для участия в котором была приглашена 20-летняя российская певица Монеточка. Автором музыки и слов выступил Олег Чехов. При создании ролика использовались реальные виды Москвы и анимированные версии исполнителей.  

Полмиллиона просмотров: в рамках проекта «Куртки Кобейна» Би-2 спели с Монеточкой
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Би-2  

Если дебютное видео «Курток Кобейна» получило преимущественно положительные отзывы, то второе, несмотря на более чем полмиллиона просмотров, было встречено менее радостно. Мнения пользователей разделились: одни одобрили желание музыкантов идти на эксперименты, а другие раскритиковали анимацию и идею в целом.  

«Песня звучит приятно, клип – современный. Лично у меня улыбка не сходила с лица всё видео. Мне очень нравится то, что Шура и Лева пробуют что-то новое и не стоят на месте. Это безумно круто!»,  

«Эти странные фигуры 3д анимации на уровне 1998 года... Было бы оправдано сюжетом хоть. Но нет. Нет сюжета»,  

«Я зашёл сюда поставить дизлайк и удалить историю просмотров. Как видите дизлайк я уже поставил...﻿»,  

«Интересный эксперимент, который заслуживает похвалы за смелость. Би-2 выпустили очень сильный альбом, а теперь экспериментируют, творят для себя больше. У меня сложилось такое впечатление»,  

«По-моему получилось свежо и интересно, люблю Би-2 и необычные клипы﻿».  

Полмиллиона просмотров: в рамках проекта «Куртки Кобейна» Би-2 спели с Монеточкой
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Би-2  

Несколько дней назад «Куртки Кобейна» опубликовали третий и последний на данный момент клип «Молитвы мёртвых». Авторами музыки стали Михаил Карасёв и Глеб Колядин, а авторами слов – Карасёв и Борис Гребенщиков.  

Это видео сделано в тёмных тонах, анимации меньше, зато притягивают взгляд танцоры. Песня, вероятно, рассчитана на более взрослую аудиторию.  

Незадолго до начала этого проекта Лёва и Шура представили документальный фильм о «Би-2 FEST», который прошёл в Бобруйске. А в начале 2018 года основатели Би-2 стали гостями в программе «Простые вопросы» на СТВ. 

Музыканты рассказали о дружбе, женщинах и своих детях – здесь подробнее.  
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Новости Беларуси. Российская рок-группа белорусского происхождения создала секретный сайд-проект. Если понятнее – Би-2 объединилась с другими известными...
 
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