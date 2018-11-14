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В Беларуси курит 29,4% населения
15 ноября весь мир отмечает день борьбы с курением. В Беларуси в эти дни проходит антитабачная информационно-образовательная акция.
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Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
То есть, у нас в стране наблюдается постепенное уменьшение количества курящих людей.
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15 ноября весь мир отмечает день борьбы с курением. В Беларуси в эти дни проходит антитабачная информационно-образовательная акция. Что поменять в еде и привычках,...
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