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Бросать курить резко или постепенно? Что говорят врачи
15 ноября весь мир отмечает день борьбы с курением. В Беларуси в эти дни проходит антитабачная информационно-образовательная акция.
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Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
То есть, это для людей, у которых физическая либо сильная психологическая зависимость, либо у них есть перечень хронических заболеваний, а также это – люди в возрасте. Для них сразу бросать курить может быть достаточно проблематично, болезненно, и могут быть последствия для здоровья, потому что, когда человек бросает какое-то психоактивное вещество, наступает абстинентный синдром. В более молодом возрасте либо, когда зависимость не так сильна, это проще побороть. Для людей в возрасте с сильной зависимостью – достаточно сложно, поэтому – постепенно.
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15 ноября весь мир отмечает день борьбы с курением. В Беларуси в эти дни проходит антитабачная информационно-образовательная акция. В Беларуси курит 29,4% населения ...
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