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Игорь Шуневич: «За 2018 год изъято около тонны нарковеществ»
Новости Беларуси. 15 ноября в Минске представители различных ведомств обсуждали, как объединить усилия в борьбе с наркоторговлей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече министр внутренних дел Беларуси сообщил, что за этот год уже выявлено более 4 тысяч наркопреступлений, из них большая часть – сбыт психотропных веществ.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Факты задержания такого оборудования не единичны. Наркотрафик, он не изменился, основная доля наркотиков, в том числе и реэкспортного гашиша, приходит из России. Пути поступления в страну, каналы мы знаем. За 2018 год изъято около тонны нарковеществ.
Не остались без внимания и вопросы лечения наркозависимых. В Беларуси получает распространение метод заместительной терапии. А именно применение к пациентам дозы метадона. Этот синтетический лекарственный препарат получают порядка 750 человек. Такой подход вызывает неоднозначные оценки.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Эксперты уверены: основным барьером на пути распространения нарко тиков должно стать тотальное неприятие их обществом.
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Игорь Шуневич: «За 2018 год изъято около тонны нарковеществ»
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Новости Беларуси. 15 ноября в Минске представители различных ведомств обсуждали, как объединить усилия в борьбе с наркоторговлей, сообщили в программе Новости «24...
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