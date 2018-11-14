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Беларусь намерена увеличить показатели в торговле с Иркутской областью

15.11.2018 15:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Торгово-экономические отношения между Беларусью и Иркутской областью имеют значительный потенциал. Об этом 15 ноября заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь намерена увеличить показатели в торговле с Иркутской областью

В 2017 году совместный товарооборот превысил 77 миллионов долларов. Чтобы укреплять сотрудничество, стороны намерены увеличить показатели во взаимной торговле. Этого можно достичь за счет реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Белорусы могут поделиться, к примеру, опытом в возведении спортивных объектов и жилья.

Беларусь намерена увеличить показатели в торговле с Иркутской областью

Наши технологии и оборудование могут занять свое место на заводах Иркутской области, которые готовятся освоить выпуск новой продукции или провести модернизацию. Беларусь сотрудничает с Прибайкальем уже не один год. За это время партнеры реализовали несколько успешных бизнес-проектов.

Беларусь намерена увеличить показатели в торговле с Иркутской областью

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень рассчитываем на долгосрочное развитие наших кооперационных связей между белорусскими и иркутскими промышленными предприятиями. Примеры уже есть – это «Могилевлифтмаш» и Усолье. Есть у нас и другие направления сотрудничества, особенно в переработке деловой древесины. Реализовывать взаимовыгодные проекты в этой  сфере нам было бы выгодно точно так же, как и вам.

Белорусское предприятие «Амкодор» (вы его, наверное, знаете) готово оснастить лесопромышленников современными лесозаготовительными комплексами. Мы очень широко их используем в Беларуси.

Беларусь намерена увеличить показатели в торговле с Иркутской областью

Флагман российского машиностроения Иркутский авиационный завод  в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты, но мы смотрим шире. Хотелось бы, имея опыт обслуживания техники советского периода, чтобы мы могли перепрофилировать наши предприятия. Мы бы были очень заинтересованы работать в кооперации с вашим предприятием.

Вы знаете, что в последние годы мы создали очень много новых образцов сельхозмашин – тракторов, кормо- и зерноуборочных комбайнов. Они не уступают по цене и качеству, а значительно превосходят, особенно по цене, зарубежные аналоги. Присмотритесь, если нужно будет – пожалуйста, мы можем здесь тоже сотрудничать.

Что касается вообще сельского хозяйства – животноводства, растениеводства, внедрения передовых технологий – у нас здесь есть сотрудничество. Вы должны знать, что мы к вам относимся, как к близким и родным людям. Мы всегда готовы поделиться всем тем, что у нас есть.

Беларусь намерена увеличить показатели в торговле с Иркутской областью

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области (Россия):
Мы один из наиболее экономически развитых субъектов России и  экспортоориентированный. Сегодня мы развиваем торговлю с более чем ста странами мира. Хотелось бы особо подчеркнуть, что на протяжении последних лет, Республика Беларусь остается ведущим партнерам в торгово-экономическом, научно-техническом и  культурном сотрудничестве.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Торгово-экономические отношения между Беларусью и Иркутской областью имеют значительный потенциал. Об этом 15 ноября заявил Александр Лукашенко...
 
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