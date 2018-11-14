Кобринские инспекторы задержали браконьеров, убивших зубра





13 ноября сотрудники Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с участковым инспектором Брестского РОВД во время проведения полевого контрольного мероприятия задержали 3 охотников, которые вблизи деревни Велюнь Брестского района незаконно застрелили взрослого самца зубра, занесенного в Красную книгу Республики Беларусь.

На место происшествия была вызвана следственная оперативная группа Брестского РОВД. Вред, причиненный браконьерами окружающей среде, составил 58 800 белорусских рублей.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что о фактах браконьерства следует сообщать на круглосуточный телефон доверия Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира по номеру:8-0162-25-50-00, или Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира по телефону: 8-01642-92-6-70.

Игорь Каленько, начальник инспекции Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира