Сколько стоит новый седан Geely Еmgrand 7, который презентовали в Беларуси

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Модель презентовали сегодня в Борисовском районе.

Машина представлена в пяти комплектациях, самая дешевая будет стоить от 23 тысяч рублей, самая дорогая – от 28 900.

На заводе уже собрали 600 таких автомобилей. Модель будет продаваться во всех семи дилерских центрах Geely в Беларуси.

Модификации

Цена Geely Еmgrand 7 в комплектации Standard – 23 тысячи рублей. Комплектация Comfort с механической коробкой переключения передач с объемом двигателя 1,5 – 24,8 тысяч рублей. Эта же комплектация, но с объемом двигателя 1,8 стоит 26,6 тысяч рублей.

Комплектация комфорт с вариаторной коробкой передач – 27,7 тысяч рублей. Комплектация Luxury стоит 28,9 тысяч рублей.



