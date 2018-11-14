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Сколько стоит новый седан Geely Еmgrand 7, который презентовали в Беларуси
Модель презентовали сегодня в Борисовском районе.
Машина представлена в пяти комплектациях, самая дешевая будет стоить от 23 тысяч рублей, самая дорогая – от 28 900.
На заводе уже собрали 600 таких автомобилей. Модель будет продаваться во всех семи дилерских центрах Geely в Беларуси.
Модификации
Цена Geely Еmgrand 7 в комплектации Standard – 23 тысячи рублей. Комплектация Comfort с механической коробкой переключения передач с объемом двигателя 1,5 – 24,8 тысяч рублей. Эта же комплектация, но с объемом двигателя 1,8 стоит 26,6 тысяч рублей.
Комплектация комфорт с вариаторной коробкой передач – 27,7 тысяч рублей. Комплектация Luxury стоит 28,9 тысяч рублей.
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СЗАО БЕЛДЖИ официально вывел на рынок обновленный седан Geely Еmgrand 7. Смотрим, в каких комплектациях можно приобрести такой автомобиль и сколько стоит каждая из них.
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