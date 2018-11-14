Из-за иранских акций белорусский банк отключили от SWIFT



фото: Myfin.by

Система SWIFT для Банка была деактивирована 12 ноября в 14:00 по местному времени.

Банк получил уведомление от компании.

«Компания SWIFT, являясь глобальной системной организацией, стоящей на позициях нейтралитета, действует в интересах всех своих членов и играет ключевую роль в поддержке мировой экономики, предоставляя услуги по безопасной передаче финансовых сообщений,– отмечается там. – В соответствии с миссией SWIFT, направленной на поддержку устойчивости и целостности глобальной финансовой системы, компания SWIFT приостанавливает доступ отдельных иранских банков к системе обмена сообщениями. Этот шаг, хотя и достойный сожаления, был сделан в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы и основывался на оценке экономической ситуации».

ТК Банк является дочерним банком иранского банка Tejarat с долей акций 99,89%. Это делает белорусский банк почти иранским.

В мае 2018 года США вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, и в августе этого же года Президент США подписал указ о возврате санкций, снятых в 2016 году, в два этапа.