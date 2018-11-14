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Транспортировка древесины по правилам

15.11.2018 14:32 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Работники лесозаготовительных предприятий, тем более те, кто непосредственно связаны с отпуском древесины потребителю в заготовленном виде и её последующей транспортировкой с территории лесного фонда, не могут не знать, что этого нельзя делать без сопроводительных документов или с ними, но оформленными с нарушением установленного порядка. Тем не менее, работники Барановичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира в текущем году зафиксировали 5 нарушений порядка транспортировки древесины без наличия сопроводительных документов или документов, оформленных с нарушением установленного порядка. За это на виновные лица составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.17 КоАП РБ. Данная статья предусматривает привлечение к ответственности как физическое, так и юридическое лицо. Предусматривается сумма штрафа в размере до 30 б.в. на физическое лицо, а на юридическое лицо или ИП  — до 50 процентов от стоимости предмета административного правонарушения.

Водители либо сопровождающие лица, совершая транспортировку древесины, прежде, чем принять груз к перевозке, обязаны убедиться в наличии и правильности заполнения транспортных документов!

Барановичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.

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Работники лесозаготовительных предприятий, тем более те, кто непосредственно связаны с отпуском древесины потребителю в заготовленном виде и её последующей...
 
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