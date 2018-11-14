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Более 140 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов произошло в Могилевской области с начала года

15.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Более 140 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов произошло в Могилевской области с начала годаКомплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков проходит с 13 по 25 ноября в Могилевской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, за 10 месяцев в области с участием пешеходов, возчиков и велосипедистов произошло 141 дорожно-транспортное происшествие, 27 человек погибли и 122 получили травмы. Участниками 106 ДТП стали пешеходы, в 34 авариях пострадали велосипедисты. Зарегистрирован один факт наезда на гужевой транспорт.

— За нарушение правил проезда пешеходного перехода  водителю грозит штраф в размере от 1 до 5 базовых величин, — напоминают в ГАИ. — За нарушение Правил пешеход или иной участник дорожного движения привлекается к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. Те же действия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере до 5 базовых величин.

mogilevnews.by

 
 
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Комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков проходит с 13 по 25 ноября
 
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