Президент встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко

Президент констатирует позитивную динамику развития взаимодействия Белоаруси с Иркутской областью России. Это следует из содержания встречи Александра Лукашенко с губернатором этого региона Сергеем Левченко. Общение с гостем Президент начал со слов поздравления с прошедшим днем рождения. 2 ноября Сергей Левченко отметил 65-тилетний юбилей. Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что, благодаря высоким профессиональным качествам и особенно управленческому опыту, губернатор Иркутской области будет и впредь содействовать всестороннему сотрудничеству региона с Беларусью.

Президент отметил результативность периода, прошедшего с момента предыдущего приезда Сергея Левченко в Беларусь :

— Почти два года прошло после вашего предыдущего визита. Надо сказать, что то, о чем мы договаривались, решается. Свидетельством тому является увеличение взаимного товарооборота.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Иркутская область — промышленно развитый регион, в котором сосредоточены предприятия добывающей отрасли:

— Поэтому традиционно наша техника, особенно БелАЗы, знакомы вашей области. Думаю, что уже познакомились жители области и с нашими автобусами. Знаю, что как у вас, так и у нас в этом большая потребность.

Интересны иркутчанам и другие направления взаимодействия. Президент сказал:

— Уверен, что после посещения наших предприятий ”Белкоммунмаш“, ”Штадлер Минск» вы познакомились с их экологически чистой продукцией. Россия — богатая страна на углеводороды. Но вы знаете, что мир движется в направлении чистой продукции. И Россия, кстати, в этом плане не на последнем месте, несмотря на огромные запасы нефти и газа.

Беларусь рассчитывает на долгосрочное развитие кооперационных связей между белорусскими и иркутскими промышленными предприятиями. И примеры уже есть. Один из них — завод ”Могилевлифтмаш-Усолье“. Александр Лукашенко предложил гостям присмотреться к нашей лесозаготовительной технике:

— Есть у нас другие направления сотрудничества. Особенно в переработке деловой древесины. Реализовывать совместные проекты в этой сфере нам было бы выгодно, точно так, как и вам. Белорусское предприятие ”Амкодор“ вы, наверное, знаете. Оно готово оснастить лесопромышленников современными лесозаготовительными комплексами. Мы очень широко используем их в Беларуси. Когда-то я поручил создать их. Потому что иметь развитую переработку, деревообработку и не иметь своих орудий труда, чтобы пилить, перерабатывать лес, было бы странно. Поэтому мы и создали целый комплекс этих машин. Они прошли апробацию уже и в России, и в Беларуси, на других мировых рынках. Если вы с ними еще не знакомы — пожалуйста, мы можем их представить, показать, направить к вам на испытания. Это неплохие машины.

Еще одним опорным проектом взаимодействия могло бы стать сотрудничество в авиапромышленности:

— Флагман российского машиностроения — иркутский авиационный завод. В 2019 году вы планируете начать производство МС-21 (среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения — прим. ред.). Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты. Но мы смотрим шире. Хотелось бы, имея опыт обслуживания техники советского периода, чтобы мы могли перепрофилировать наш завод. Мы новый построили, вынесли из Минска в район аэропорта. Можем его и расширить, если будет работа для этого коллектива. Мы бы очень были заинтересованы работать в кооперации с вашим предприятием.

Белорусские сельхозмашины давно успешно зарекомендовали себя в России. Есть на что обратить внимание и иркутчанам:

— Вы знаете, что в последние годы мы создали очень много новых образцов сельхозмашин: тракторов, кормо- , зерноуборочных комбайнов. Они не уступают по цене и качеству и значительно превосходят, особенно по цене, зарубежные аналоги. Присмотритесь: если нужно будет — пожалуйста, мы можем здесь тоже сотрудничать.

Да и в сельском хозяйстве в целом, по мнению Александра Лукашенко, немало точек совпадения интересов:

— Что касается вообще сельского хозяйства — животноводства, растениеводства, внедрения передовых технологий — у нас здесь есть сотрудничество. Вы должны знать, что мы к вам относимся как к близким и родным людям. Мы всегда готовы поделиться всем тем, что у нас есть. Я часто говорю: если уж мы на Сахалине смогли создать комплекс по производству 10 тысяч тонн молока и земли смогли подобрать какие надо, оказалось, что и Сахалин для этого подходит, так в Иркутской области и господь велел. Наши аграрии обладают всем необходимым, начиная от ученых и заканчивая производственниками. Чем можем, мы готовы помочь, если вам это нужно.

В Иркутской области, как и по всей России, реализуется масштабная жилищная программа, инфраструктурные проекты. Здесь также могли бы быть востребованными опыт и умения белорусских специалистов:

— Если мы пригодимся в этом плане вам — пожалуйста. Мы с удовольствием примем участие в реализации тех или иных проектов от проектирования до строительства под ключ. То же самое можно сказать и по объектам физической культуры, спорту.

Президент подытожил:

— Мы готовы значительно увеличить показатели взаимной торговли. Поверьте, за нами дело не станет. Все договоренности, которых вы достигли и еще достигнете в ходе этого визита, будут неукоснительно исполняться. Убежден, что нынешний визит будет способствовать дальнейшему наращиванию нашего сотрудничества… Мы все, на что способны, готовы для сибиряков сделать.

Сергей Левченко отметил, что нынешний, второй визит он рассматривает как продолжение совместных усилий по расширению уже сложившегося сотрудничества за эти годы и поиску новых точек взаимодействия. Губернатор обратил внимание на то, что Иркутская область — один из наиболее экономически развитых субъектов России. Она имеет деловые связи с более чем 100 странами мира. И наша страна неизменно входит в число ведущих партнеров.