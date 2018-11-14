Памятка рыбакам и судовладельцам

Навигационный период 2018 года идет к своему завершению и в связи с наступлением холодов хотелось бы напомнить судовладельцам о соблюдении мер безопасности при эксплуатации маломерных судов на водоемах.

За последнее время участились случаи гибели людей от переохлаждения органов в результате падения за борт судна или опрокидывания судна. Один из таких случаев произошел на Селецком водохранилище в Березовском районе Брестской области. Вечером 27 октября,на расстоянии 700 м от берега опрокинулась алюминиевая лодка-казанка, где находились четыре рыбака. Все они оказались в воде. Мужчин вытащили на берег, передали медикам. Один из них, 45-летний рыбак, к сожалению, умер. Спасенные 36-, 34- и 32-летний мужчины в реанимации с общим переохлаждением.

14 ноября на озере Подлужное в городе Глубокое Витебской области спасли тонущего рыбака. За несколько минут спасатели прибыли к месту вызова и обнаружили на расстоянии около 100 м от берега мужчину и перевернутую лодку.

Выходя в плавание необходимо соблюдать не только нормы комплектации маломерного судна, но и обязательно учитывать погодные условия.

Надо помнить, что при температуре воды +5ºС способность человека бороться за свою жизнь составляет 10-15 минут, после чего происходит онемение рук и ног, борьба за самосохранение практически прекращается, а через 20-25 минут происходит остановка жизненно важного органа – сердца.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам настоятельно рекомендуют воздержаться от использования маломерных судов в завершающий период навигации. Особенно опасно нахождение на водоемах в период появления шуги и ледостава на надувных лодках. Тонкий лед может порезать борта лодки и человек окажется в холодной воде.

Если все-таки случилось так, что лодка перевернулась, то постарайтесь сохранить самообладание. Забираться на нее бессмысленно, ведь опрокинутая лодка не слишком устойчива. Просто ухватитесь за нее и, интенсивно работая ногами, выводите на мель.

В случае если вам нужна помощь в экстремальной ситуации или вы стали свидетелем происшествия звоните по телефону «101» или «112»



